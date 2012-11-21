中国需警惕经济短期风险 不排除货币政策明年初收紧--高盛高华

路透北京11月21日电---中国9-10月宏观数据传递出经济企稳回暖的乐观讯号.投资银行高盛高华在最新研究报告中预计,2013年中国经济增长将相对稳定,但仍需警惕经济面临的短期风险,不排除货币政策在2013年初有所收紧,且四季度财政支持力度恐较往年有所减弱.

"鉴於经济增长已经在9、10月份连续两个月反弹,全年GDP增速低於目标的风险已经很低,而且"十八大"召开之後且政府交接过渡将持续至2013年3月的情况,我们认为政府进一步放松政策的可能性不高,"该行中国宏观经济学家宋宇表示.

他并解释道,9月和10月经济明显回升主要得益於国内货币及财政政策的放松、以及出口增速强劲反弹,而"十八大"召开之前的这轮政策放松主要是考虑因为当时围绕经济放缓的担忧日渐升温,GDP增速完全可能出现1998年以来首次低於目标的情况.

展望未来,宋宇认为,除非出口增长等其它因素出现显着变化,估计年内货币政策不会有显着调整;待明年年初,则不能排除央行很可能像今年年初那样下调M2目标.2012年初的M2增幅目标被从2011年的16%下调至14%.

"从目前到明年3月人大开会的这一过渡期内,最高领导层的指示可能倾向较为温和,这种情况下如果人民银行希望保持对通胀控制相对较为严厉的立场执行上可能要比过去更为容易,"报告称.

而中国人民银行行长周小川日前称,中国经济处於转轨过程中,经济过热倾向往往多於通缩倾向,货币政策需要始终强调防范通胀.这也反映出他较为谨慎的政策立场.

此外,高盛高华在报告中还称,如果按财政净支出占GDP的比例衡量,那麽与"正常年份"相比,今年四季度财政政策立场很可能相对紧缩,市场对於年内剩余时间财政支持的期望可能过高.

具体而言,这主要是因为今年受经济放缓以及结构性减税措施影响,财政收入增长可能仅会略高於预算水平,这也意味着支出可能也仅比预算支出略高,不会像往年那样财政收入和支出往往会大幅超出预算.

"11月份和12月份政府净支出可能在1.8万亿元人民币,这小於去年同比的1.9万亿元...鉴於当前经济规模已经明显扩大,财政净支出占GDP的比例将显着低於往年,"报告称.

另外,中国经济需要警惕的另一个短期风险在於,受美国财政悬崖导致的负面影响,海外经济增长将出现一定程度的放缓,美国环比增幅可能从近2.5%放缓至1.5%左右,这意味着外需增长将有所放缓.

"因此,如果中国出口环比增幅从8-10月份相对高位回落也应该不足为奇,"报告称.(完)

--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯

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