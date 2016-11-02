要让实体经济获得社会平均投资回报率 并培育新动能--人民日报

路透北京11月2日 - 中国江苏长江产业经济研究院院长刘志彪称，让实体经济获得社会平均投资回报率，让创新能力强的优秀企业获得超额经济回报，是社会能够拥有更多优质金融资产的基础。而平抑“资产荒”带来的资产价格膨胀，比较好的办法是增加优质金融资产供给。

人民日报周三刊登身兼南京大学教授刘志彪的署名文章指出，要培育经济新动能，而当前经济运行中一个必须引起高度重视的问题是：以制造业为代表的实体经济的生存发展空间受到了以房地产和金融业为代表的虚拟经济的挤压，部分企业难以获得社会平均投资回报率，尤其是房地产业吸纳大量社会资源，拉高了市场利率水平，推高了制造业成本，影响了实体经济健康发展。

他称，中国经济运行平稳，经济发展长期向好的基本面没有变，同时，经济运行中也出现了一些热点、难点问题。比如，新旧发展动力处于转换阶段，经济下行压力较大；企业生产成本偏高，实体经济面临困难；化解产能过剩已达成社会共识，但去产能还面临诸多问题；一些城市房价涨幅较快，引发对房地产泡沫的担忧等。

文章指出，要五项重点任务联动才能破解产能过剩等难题，包括运用竞争政策化解过剩产能，应把对产能过剩行业僵尸企业的补贴转变为对兼并重组方优势企业的补贴等；因地制宜、因城施策拓宽房地产去库存渠道；围绕去产能坚定地去杠杆，围绕解决融资难、融资贵问题大力发展直接融资，降低企业负债水平；并降低制度性交易成本和要素成本等。

文章强调，虚拟经济发展必须服务于实体经济的问题，并在加速经济分化中培育新动能，现在最需要做的事情，就是使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，通过经济分化形成新的经济结构，实现新的高水平的市场均衡。

只有加快分化进程，才能增强经济增长的新动力，加快推进供给侧结构性改革，最大限度地降低改革成本。（完）