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中国财经 | 2015年 10月 26日 星期一 09:48 BJT

俄官员称所有迹象均表明中国经济将实现软着陆

路透莫斯科10月23日 - 俄罗斯经济部长乌柳卡耶夫（Alexei Ulyukayev）周五称，所有迹象均表明中国经济将实现软着陆。

中国央行周五宣布约一年来第六次降息，同时宣布再次下调金融机构人民币存款准备金率，旨在提振经济。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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