世贸组织敦促中国进一步开放服务业

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京5月28日电---世界贸易组织（WTO）总干事拉米（Pascal Lamy）周一称，中国应向外资进一步开放其日渐壮大的服务业，以协助保持经济增长。
拉米在北京召开的服务贸易大会上称：“WTO需求中国带头推动服务业进一步开放。”
中国经济虽快速增长，但服务业却发展落後，仅占国内生产总值（GDP）的43%，而西方国家的服务业在经济中的占比则超过70%。
新华社报导称，中国计划到2015年时将服务业占GDP的比重提升到47%。
拉米称，中国2001年加入WTO具有里程碑意义，过去十年中国一直努力确保稳定的全球贸易环境，这同时也为中国的经济成功作出贡献。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。