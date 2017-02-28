中国共享经济尚处早期 需解决商业模式及就业等课题--麦肯锡

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。
报告建议，未来共享经济领先企业应联同传统企业和政府形成共享经济生态圈，高效匹配供需，并推进产业创新和社会进步，最终实现多方携手共赢。
“未来（共享经济）商业模式的核心点，我觉得我们不能够简单地停留在我给你更加便宜的东西，而是要真正能够将带给消费者的综合价值体现出来。”麦肯锡全球董事合伙人吴听称。
他表示，目前共享经济中的各种补贴，已影响了消费者对共享模式的期望值。目前共享经济的企业都未实现盈利，将来大家都需研究盈利模式及企业可持续经营问题。共享经济企业需要更多考虑如何通过便捷性和安全性来产生溢价，同时降低成本亦是未来企业一个发展方向。
美国网约车领先企业Uber正积极发展无人驾驶技术，希望籍此降低运营成本。
吴听还表示，除了商业模式外，共享经济近期还需解决多个课题，例如其对社会就业的影响、发展共享经济的社会效应何时显现并被社会公众认可、如何对共享经济行业和企业进行有效监管。
目前中国共享经济已涵盖了共享出行、共享空间、共享技能、共享金融等多个领域，网约车、共享单车、汽车分时租赁、公寓短租等多个细分领域发展较快。麦肯锡近期对国内近2,900名消费者进行调研，结果显示三成受访者已在使用网约车服务，2%受访者使用共享单车服务，4%受访者使用在线短租公寓服务。
而在中国共享经济领域，已出现一些领先者，例如滴滴快的（网约车）、摩拜单车（共享单车）、美国Airbnb（公寓短租）、裸心社（共享办公），而且大多企业处于发展初期，市场容量相当大。例如在在线短租市场，中国每年盘活的闲置个人房产资源约120万平米，年增速达15-20%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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