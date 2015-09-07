焦点：中国“一带一路”有望在海外掀起建设热潮

2015年8月14日在徐工集团拍到的图片。 REUTERS/Brenda Goh

路透中国徐州9月7日 （记者 Brenda Goh/许贵卿） - 中国提出“一带一路”倡议两年后，徐工集团在乌兹别克斯坦开了一家工厂，向海外派驻了300工作人员，设立了推动海外业务增长的宏伟目标。

徐工集团搭上了“一带一路”的顺风车，大力拓展其海外业务。“一带一路”可让中国通过为沿线的65个国家的基础设施项目提供融资而扩大国际影响力，同时还能为因国内产能过剩导致利润受到挤压的本国企业开发全新的市场。

“国家大的战略，”徐工集团总裁助理刘建森称。该集团的目标是在未来五年，让海外业务收入从2014年的占总收入的15%提高至超过30%。

“就像是一个村子里头，有一个人富裕了，他想给大伙共同修路，建电站、建路灯。”

中国政府预测，“一带一路”倡议可望在未来10年使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。

虽然目前评估这样的目标能否实现仍为时尚早，但事实已经在证明“一带一路”对像徐工集团这样企业是福音。

“这是一个难得的机会，我们非常珍惜，公司上下对这个机会非常重视，”刘建森在集团总部接受的采访中称。

**产能严重过剩**

中国经济经历多年快速增长之后，随着国内需求放缓，加上各种重组措施令经济增速放缓步入所谓“新常态”，产能过剩问题变得日益明显。

钢铁、煤炭及水泥行业的产能过剩问题尤为突出。官方数据显示，这些行业的产能比当前需求高出30%。

“一带一路”的目的是为中国制造商品开拓新市场。

有证据显示，企业及数据方面都已经感受到了“一带一路”的部分影响。

普华永道预估，自2013年宣布“一带一路”倡议以来，中国已与沿线国家签署了逾2,500亿美元从铁路到电厂的各种项目。

根据安徽海螺水泥6000585.SS网站，在中国银行对此类项目提供500亿美元授信额度的支持下，这家中国最大的水泥生产企业目前正在印尼、越南及老挝建设至少六家水泥厂。

钢铁企业也表示，期待加快海外并购步伐，以便将产能向东南亚及东欧转移。

**幻想之路？**

但在徐工集团等一些已在海外非常活跃的企业尝到“一带一路”甜头的同时，其他企业则在苦苦寻找海外立足之地。

路透联系到的河北的八家钢铁企业称，“一带一路”尚未令需求增长至足以解决他们的最大问题--供应过剩导致产品价格下降。

“有一点儿吧，不是太明显，”一家钢厂的经理称。“涉及的市场太大，现在更多还只是个概念。”

中国国内券商预估，已有高达1.5万亿元（2,350亿美元）的国有资金为“一带一路”提供支持，其中的部分资金将通过新成立的亚投行来提供。

IHS资深经济学家Brian Jackson称，“一带一路”是中国当局为应对全球金融危机推出的大约第20个刺激支出计划。他还称，这是“一个有点幻想”、认为是能解决中国产能过剩这一深层次结构性问题万能药的计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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