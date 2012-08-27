中国如何应对经济放缓 政治考量是主要影响因素

* 北京采取行动提振经济的机会窗口正在关闭

* 宣布新领导层时,可能适逢公布疲弱的经济成长数据

* 对於渴望展示繁荣局面的中共来说,经济前景不容乐观

* 选项包括推出更多的基础设施项目,唱多经济

* 新的货币政策措施可能来不及发挥作用

记者 Nick Edwards

路透北京8月27日电---中国决策当局大约还有两周思考时间,来决定是采取适当的措施刺激经济,还是按兵不动,让新一届领导层刚上台就有可能遭遇尴尬局面--经济成长可能近四年来首次低於目标水准.

据汇丰银行的最新制造业调查报告,制造业活动已降至九个月低点,暗示两周後公布的官方工业生产与贸易数据将预示第三季度GDP增速或低於今年政府目标7.5%.

中共高层极不愿意看到这种情形:国内生产总值(GDP)的公布时间,可能与新一届领导人的权力交接重合.

在目前的有限时间内,决策者唯一能够采用的经济刺激措施就是增加基础建设支出.实际上,口头干预可能是唯一答案.

"他们正在放出风声,暗示要刺激经济,但实际上不会这麽做,"颇具影响的独立中国经济学家谢国忠对路透表示,"现在他们手中剩下的工具大概只有宣传了."

领导层更替应该在繁荣稳定的背景下进行,以此突出中共的成就.这意味着在制订中国经济政策方面,政治因素比以往更加重要.

但是,如果推出更多刺激措施,可能会加剧中国的政策困局.中国尚未扭转2008-09年全球金融危机期间实施的4万亿元人民币(6,350亿美元)刺激计划的投机後果,同时仍在清理地方政府的坏账.在这种情况下,如何刺激经济?

人们担心,扩大固定资产投资只会增加效率低下的经济产能.目前固定资产投资占GDP的比例已经达到50%左右,这麽高的比例也引起国际货币基金组织(IMF)的担忧.

此外,高层领导也对刺激措施是否会加剧城乡及贫富差距而争论不下.

现有的货币宽松措施尚未完全发挥对经济的影响,在第三季度只剩下几周时间的情况下,再采取政策行动可能已来不及影响当季的经济增长数据.

而且拖累中国出口主导型经济的主要因素是衰退中的欧洲,北京对其鞭长莫及,这将进一步限制中国决策者可能取得的政策效果.

**口头干预**

唱多经济可能是最迅速有效的手段.

过去一个月,中国媒体报导称10多家地方政府披露了为期数年的投资计划,规模达数万亿元人民币,多数没有资金支持,而且可能只是官方五年规划内容的翻版.

然而,这些计划令市场预期,中国政府即将拿出巨资来应对2009年以来最严重的经济下滑局面.2012年经济成长可能创下13年的最低速度8%.

温家宝总理已开始呼吁要在严峻时期对经济抱有信心,他从2011年秋季开始便承诺采取积极的促增长政策来稳定经济.

他周六在出口大省广东考察时再度承诺,将加强对经济的扶持力度并提高企业信心.

虽然目前为止,温家宝的承诺带来了两次降息,从银行储备中释出了大约1.2万亿(兆)元人民币新贷款,出台了小企业税收优惠政策,并且加快了某些基础设施建设支出,但所有这些尚未让经济恢复稳定.

中国经济增速已经连续六个季度下滑,分析师担忧将延续至第七季,他们将增长反弹时间预估从第三季推迟到第四季--远远落後于原先预估的今年第一季.

不过,许多经济学家将政治因素视为最终保障,如果数据进一步恶化,下半年肯定会采取支撑经济增长的预防性举措.

"这已经不再是预防性质了.他们的行动已经落後于现实,"汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌称.

"但我们谈论的并不是美联储,因此很难准确知道他们正在做什麽,或者他们究竟何时采取行动,"他补充说.

**机会窗口在收窄**

屈宏斌表示,基建支出是推动经济快速回到增长轨道的最可靠方式.

在其它数据显示成长下滑之际,基建投资不断增长,以及2012年迄今每个月固定资产支出平均按年增长20.7%,暗示这可能已经正在发生.

"最为重要的是贷款供应,和是否会给地方政府提供更多资金来支持他们的投资项目,"野村首席中国经济问题专家张智威(Zhang Zhiwei).

"如果数据继续意外偏软,则地方政府将获得更多谈判力量,他们向中央政府的请求也将更加强烈,"张智威说.

新增贷款跃升将暗示投资者,资本正被引导至基建支出中.今年迄今新增贷款的规模意味着其全年可能达到8万亿人民币,比2011年的7.5万亿进一步膨胀.

长期担任中国货币当局顾问的MES Advisers分析师Paul Markowski对货币供应的分析显示,GDP即将迎来拐点,推翻了需要采取更多举措的看法,尤其是在数据亦表明通胀上升的情况下.

这将引发决策者提高警觉,决策者急切希望阻止物价上涨侵蚀劳动者的支出能力,唯有失业飙升,才能压过这层顾虑.

屈宏斌称,就业已经面临风险.

"不必等到数百万人被辞退後才采取行动,"屈宏斌说."最重要的是,这应该可以点醒他们要采取更多行动."

中国2008-09年推出刺激计划之时,全球金融危机造成国际贸易停滞,中国有至少2,000万个岗位在短短数月内被裁.

虽然国际货币基金组织(IMF)对2012年全球经济成长3.5%的预估绝对不算高,但目前全球经济要好於2008年末多家华尔街银行倒闭、贸易融资冻结之时.

因此荷兰国际集团(ING)亚洲经济研究主管Tim Condon对权力交接前采取战术性措施的主张感到怀疑.他认为可能有更具战略性的考量.

"对共产党来说,一年不好并不意味着世界末日.新领导人上台,在2013年扭转形势,看来会像英雄一般,"Condon说,并称激进的刺激措施会对打压投机、再平衡经济的政策造成阻碍.

"看起来他们要表达的是,他们不会选择捷径,加大直接管制政策,而是会继续走市场化改革路线,"Condon表示."这确实是一个有利的题材--如果真是如此的话."(完)

--编译 张涛/侯向明/王兴亚/梁睿雪;审校 王洋/石冠兰/蔡美珍

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