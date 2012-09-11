中国经济增速放缓对就业影响渐显

路透北京9月11日电---中国人保部副部长信长星周一称,经济增速放缓对就业的影响逐步显现,表现在城镇新增就业增幅从4、5月份以来逐月下降.

信长星在出席一论坛时表示,当前并未出现大规模返乡现象,但东部地区城镇新增就业的增幅低於去年同期,用工需求和求职人数也在下降.

"从我们调查的600多户企业看,企业用工规模保持稳定,用工总量与去年比基本持平,没有出现普遍性的规模裁员现象.6、7月份返乡农民工数量比去年有所增加,但是增幅不大." 信长星称.

他亦表示,人社部8月初对中国20个省进行了深入调查研究发现,东部11个省市新增就业人数增幅比去年同期有所下降,但中部和西部的增幅高於去年同期.从行业情况看,制造业用人需求在下降,但高新技术产业、服务业等用人需求在上升.

另据人社保部副部长胡晓义介绍,新农保和城镇居民社会养老保险将於年底前实现.此外,人保部正探索利用商业保险机构去运作大病医疗保险跨地区转移支付问题.

今年二季度城镇登记失业率为4.1%.这已经是自2010年9月以来,连续八个季度维持不变.人保部此前称,今年1-6月全国城镇新增就业694万人,完成全年900万人目标的77%. (完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。