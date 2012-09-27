中国经济放缓打击柴油需求

* 通常在每年这个时节中国会加大柴油进口

* 但中石化仍在出口,每月约为6万吨

* 亚洲柴油裂解价差下滑,因中国需求低迷

* 或将帮助缓解西方柴油价格压力

路透新加坡9月27日电---业界消息人士表示,由於经济放缓,今年余下时间内中国将不太可能进口柴油.这将会给亚洲的柴油裂解价差带来压力,并且可能改变西方柴油价格高企的状况.

柴油进口量的降低,是与资源需求息息相关的中国工业活动放缓的最新佐证.近几个月来,中国对铁矿石、钢铁和铜的消费量均已减少.

中国炼厂的主要产品一般是柴油.通常每年这个时候,中国会在现货市场上开始买入(柴油),以满足农业和发电厂的高峰需求.不过,今年中国仍在出口柴油.

"一般在这个时期前後,中国至少会开始询价,并确定购买量,不过目前这一切并没有发生."一位向中国提供柴油的炼油厂的消息人士称.他要求不透露姓名.

"实际情况是中国仍在出口(柴油),虽然数量不多,这表明需求的确不高."

两位驻亚洲的交易商表示,中石化(0386.HK)每月出口约6万吨柴油,此前中石化在6月进行了六个月来首次大规模的出口.

相比之下,中国炼厂在去年同一时间左右开始询价,并买入逾30万吨11月和12月份交货的柴油.这是当年最大规模的为因应国内需求而进行的采购之一.

2010年时,中石化亦买入约30万吨11月和12月份交货的柴油.

采购活动通常始於9月底至10月这段时间.

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海关数据显示,中国在8月进口81,996吨柴油,较去年同期大幅减少了67%.今年前八个月,中国进口732,747吨柴油,较去年同期下降47%.

这些数据并不能完全体现出中国的柴油进口量,因其中也包括了运往保税仓储区的柴油.这部分柴油的目的地有可能不是中国市场.

"中国需求一点也不好,因此看起来今年国有企业看似将不会进口太多柴油."一位向中国出口柴油企业的消息人士表示.

交易商称,中国本月稍早将柴油零售价格上调了6.5%,进一步打击了国内需求.

**燃料油需求下降**

交易商表示,中国需求减少已在亚洲燃料市场体现出来,柴油裂解价差本周处在一周低点.

但裂解价差所承受的压力或能在第四季得到部分缓解,因越南等其他亚洲地区季风季结束後工业活动增加从而拉高需求,且欧洲的取暖油需求增长.

中国需求下降也可能助力缓解西方柴油价格的压力.西方柴油较布兰特原油的裂解价差过去三个月累计上涨30%至每桶19.50美元.

交易商表示,中国小型独立炼厂所使用的原料--直馏燃料油的需求也在减少,进一步说明柴油需求下滑.

中国炼油厂的主要产品一般是柴油,对小型炼厂也是如此.对燃料油的胃纳降低表明柴油需求减少,尤其是用作发电的柴油需求.

一名驻新加坡的燃料油交易商表示,他曾看到更多燃料油船货运抵中国."这是早前需求前景良好的时候出现的情况...但小炼厂回升的步伐不快,"他表示.

两名向中国供货的交易商预计,10月燃料油的购买量将从9月的180-200万吨下降,目前约为100万吨.

**中国出口目前正常**

息旺能源信息总监廖娜表示,9-10月中国农业部门的柴油使用量通常会回温.

虽然她预计随着库存减少,国内的柴油供应本月可能趋紧,但不认为短缺程度会像去年那麽严重.

"由於需求放缓,市场将步入均衡的区间,不会像去年那样出现严重短缺."她说.

路透数据显示,亚洲柴油较迪拜原油裂解价差本周守在每桶19美元上方,远高於去年同期的16美元区间.这或许说明,中国柴油出口正在支撑由於澳洲、日本和美国炼厂关闭而导致的供应收紧的市场.

一家北亚炼油厂的消息人士说,"眼下中国出口柴油并不是什麽大问题,这变得正常,市场习惯了."(完)

--编译 洪曦/王翔琼;审校 王洋/隋芬

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