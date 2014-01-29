《分析》2014年中国料谨慎平衡改革与增长的关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/东京1月28日 - 那些担心中国经济放缓波及其他新兴市场的投资者，或许可以从中国领导层得到信心，因中国领导层有愿望、也有办法阻止经济急剧下滑。

中国政府智库经济学家以及观察人士认为，若中国经济太快失去动能，进而危及金融和社会稳定，中国政府将出手干预。中国政府正试图推动更均衡、更可持续的经济增长模式。

中国可能仍将完成经济增长目标，但实在是经不起大的失误。中国必须确保经济平稳，同时又要推进改革。

民生证券经济学家李衡称：“目前经济是比较脆弱的，一旦外部出现动荡的话，经济下行风险是很大的。”

中国正试图改变30年来主要由投资和出口推动的经济快速增长模式，转为增速有所放缓但更均衡、更可持续的经济增长模式，将更依赖消费和服务，这个讯号已经传递得非常明确。

但每当中国公布的经济数据疲弱，就会在包括巴西和澳大利亚在内的诸多市场掀起波澜，因投资者不由得质疑中国经济放缓是否会失控，以及对依赖中国需求的经济体会产生怎样的影响。

上周汇丰/Markit联合公布的中国PMI数据显示，汇丰中国1月制造业采购经理人指数（PMI）跌破荣枯线，是六个月来首次。

此外中国金融市场流动性偏紧，以及一投资产品引发的担心，可能引燃债务忧虑，这或许加深对新兴市场的担心，引发全球性抛压。

路透调查的中国经济学家中，多数仍认为中国政府将努力确保经济增长率大致与去年7.5%的目标以及国际货币基金组织（IMF）的预测相符。

中国尚未公布2014年经济增长目标，有人士揣测中国可能干脆不再公布经济增长目标，以凸显经济改革的重要性。不过多数专家还是预计政府将公布与去年相仿的增长目标，以让市场安心。

专家预计中国将努力达成增长目标，同时推进去年11月发布的改革蓝图。人行已着手放松对利率和货币的管制，政府简化行政程序，并将国企主导的领域向民营企业开放。

人行大力遏制高风险放款，进一步表明政府对经济增长放缓的容忍度加大，但决策者深知，若经济突然减速，由此导致的失业问题以及企业破产问题，可能影响到改革。

因此分析人士预计，一旦经济有过于疲弱的迹象，政府可能适度扶持经济。许多人认为，所谓经济过于疲弱，可能就是当经济年增率跌破7.5%，滑向7%时。

那样的话，人行可能通过货币市场操作，向金融体系注入更多流动性，政府则可能加大支出，就像2013年政府出手支撑经济时那样。

分析师称，万不得已时，政府可能调降存准率或利率。

宏源证券高级分析师何一峰称：“当局会比较谨慎，在经济好的时候加快改革步伐，而当下档压力加大时，略微放慢改革步伐。”

但由于眼下债务规模巨大，中国不能像当初全球金融危机刚发生时那样，大手笔支出来刺激经济。

不过当去年中期中国经济增长率下滑时，中国还是透过选择性地加大铁路和城市服务等领域的支出，成功支撑了经济。

国家发改委研究员张汉亚称，如果必要时，中国可能还这么做，启动一些2010年以来暂时搁置的项目。

他说：“我们没看到经济突然放缓的迹象。有许多领域需要投资，如果政府放宽货币政策，经济增长很快就上去了。”

虽然专家一致认为，若经济急剧放缓，政府不会坐视不管。但专家对于改革所产生的短期影响仍存在意见分歧。

态度悲观的专家认为，由于改革带来的阵痛，今年经济增长率可能放缓至7%甚至更低。乐观派则认为，由于全球经济复苏，且受中国简化行政程序和开放受保护产业的正面影响，今年经济增长率将达到8%左右。

如此大的观点分歧在过去是相当罕见的，这也凸显前路的不确定性和风险。

譬如人行如何完善流动性管理以及如何应对影子银行，都是市场担心的重要问题。倘若影子银行问题升级，演变成全面银行业危机，则事态将变得难以预测。但包括瑞银经济学家汪涛在内的观察人士认为，这样的风险非常低。

汪涛预计中国经济增长率将在7.8%，但她警告称，对中国的风险敞口不适合胆小的人，因中国有可能再次出现流动性和信贷大幅波动的局面。

汪涛在报告中写道：“中国股市投资者主要担心的是，由于资金成本上升，企业获利可能趋于疲弱......其他投资者则可能时不时面对围绕金融体系和整体经济的系统风险忧虑。虽然出现后一种情况的可能性非常低，但这种担心可能对相关市场带来巨大冲击。”(完)