中国经济虽有降温迹象 但并未大幅放缓--韩国财长

玄旿锡在对外国媒体的记者会上表示，企划财政部正密切关注中国经济成长放慢对全球金融市场的潜在影响。

他补充说，中国成长如果放慢，对韩国经济的影响可能有限，因韩国制造商对中国的出口约80%是用于向其他国家出口商品的原料。(完)