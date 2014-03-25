中国经济虽有降温迹象 但并未大幅放缓--韩国财长

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透首尔3月25日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，尽管有迹象显示中国经济活动降温，但中国的经济成长并未大幅放缓。
玄旿锡在对外国媒体的记者会上表示，企划财政部正密切关注中国经济成长放慢对全球金融市场的潜在影响。
他补充说，中国成长如果放慢，对韩国经济的影响可能有限，因韩国制造商对中国的出口约80%是用于向其他国家出口商品的原料。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。