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中国财经 | 2014年 3月 25日 星期二 14:25 BJT

中国经济虽有降温迹象 但并未大幅放缓--韩国财长

路透首尔3月25日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡周二表示，尽管有迹象显示中国经济活动降温，但中国的经济成长并未大幅放缓。

玄旿锡在对外国媒体的记者会上表示，企划财政部正密切关注中国经济成长放慢对全球金融市场的潜在影响。

他补充说，中国成长如果放慢，对韩国经济的影响可能有限，因韩国制造商对中国的出口约80%是用于向其他国家出口商品的原料。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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