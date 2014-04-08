焦点：中国对抗经济放缓之战远未取胜 需货币政策松绑协助

记者 药朝清 编译 王冠中/张明钧

路透北京4月7日 -分析师表示，中国未来几个月可能需要进行两年来首次放宽货币政策，以防止经济丧失过多动能。他们认为，今年以来宣布的小型刺激措施恐怕无法达到此效果。

中国政府已加快较贫穷地区的铁路和其他项目支出，同时也削减了小企业税负，看来就像是去年协助经济度过疲软阶段的微调举措的翻版。

不过分析师表示，这次当局也需要货币宽松的协助，例如自2012年5月以来首次调降银行存款准备金率，再伴以其他举措，才能让经济恢复到其所乐见的增速。

香港大和资本市场的资深分析师Kevin Lai表示，已经提出的举措会有些帮助，但很可能还不够，或许还会宽松货币政策。

政府智库的分析师认为，降低银行存款准备金率可能是中国总理李克强所提到的“政策储备”之一。

分析师指出，事实上，就是因为有这些政策储备，才让领导层在去年12月有信心将2014年经济成长率预估维持在7.5%。

国家信息中心首席经济分析师祝宝良表示，在设定7.5%成长率目标时，已将这类(小型刺激计划)考虑在内。

路透调查的分析师预估，中国4月16日公布的第一季国内生产总值(GDP)料为成长7.3%，较2013年全年的成长7.7%放缓。该成长率接近维持稳定就业的最低水准，而且也是五年来最慢增速。许多分析师预期第二季成长速度会进一步放缓，尽管有相关的支持措施。

部分资讯可能暗示，当局的支出会高于去年。政府计划新建6,600公里铁路，较去年多出1,000公里。今年的中央政府预算也提拨了4,576亿元人民币(737亿美元)用于保障房、铁路、节能、水利、以及农业等领域，较2013年高出200亿元人民币。

**操作空间不大**

但汇丰中国宏观经济分析师孙珺玮认为，今年整体刺激规模很可能不会大于去年，或许达到GDP的1%，不过这只是非常粗略的估算。其他分析师甚至不会提出预估数据，因资讯不足无法判断。

北京当局不愿详细列出支出计画，显示其投鼠忌器，担心会被视为放弃改革、转向以刺激成长为主，如同2008-2009年全球金融危机后推动的4万亿(兆)元人民币的庞大刺激举措。

然而在李克强排除提高预算赤字且许多地方政府破产的情形下，分析师指称北京能够操作的空间可能不如李克强所保证的那么大。

北京安信证券分析师尤宏业表示，可能还会有更多的政策措施，但空间相对有限。

资金来源之一，是压制官方的浪费。虽然此举已损及消费，但节省下来的经费如今可以用在社会公共建设或医疗服务上。

政府经济学家也预期，官方将把具有针对性的额外支出与改革结合起来，使其能够迅速产生效益。

因此像是减少繁文缛节、或降低受保护产业的民间投资门槛等等措施可能迅速获得通过；而更为重要、但在解决初期会相当痛苦的两大问题--坏帐及过剩产能--可能得排在后面。

对于那些刺激成长的措施能够多快发挥效果，各界都还没有共识。

对于商业银行存款准备金率何时该调降，分析师间也存在分歧，尽管分析师多认为有可能调降。

部分分析师认为，早就该实施宽松政策。

上海交通银行高级分析师唐健伟表示，在推动改革并调整结构之际，维持偏紧的货币政策并不适当。

分析师认为经济进一步放缓且资本外流，可能促使人行调降存款准备金率，但是全面性的宽松政策、也就是调降利率的可能性偏低，因此举将会不利于央行遏制迅速扩张的影子银行的相关举措。

包括民生证券分析师李衡在内的部分人士预期，上半年将调降一次存款准备金率，不过大和资本市场的KevinLai则预期在第三季实现。

北京当局能够容忍经济多大程度放缓，也是一个各界热议的话题。

部分政府分析师认为，北京可能接受今年经济成长率介于7.3-7.4%，并将明年成长目标降为7%。

北京当局尚未出现慌张情绪的原因之一，是因为聘用人数最多的服务业持续表现不俗。另一个原因是在于经济放缓有一部分是政府本身所造成，政府压缩过剩产能、降低污染、以及控制影子融资等等都带来影响。

最后，随着中国人口老龄化，劳动人口过剩情形减轻，未来可能不需要像过去10年一样快速成长来创造充足就业岗位。(完)

(译文审校 徐文焰)

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