焦点：随着中国经济放缓且监管加强 美国企业调低对华业务期望

图为在北京拍摄的百元面值人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京11月13日 - 美国公司过去35年在西方企业对中国投资的热潮中一直扮演排头兵角色，现在却面对中国经济成长放慢、竞争日趋激烈以及中国政府监管审查不断加强的困境，正在调降预期并缩减业务计划。

“显然，乐观情绪正在趋于平淡，”美中贸易全国委员会(USCBC)会长傅强恩(John Frisbie)表示。“在商业领域，还有许多政策不确定性。”

USCBC估计，美国企业每年在华业务金额约为3,500亿美元，其中还包括出口、以及美国在华关联企业的海内外营收。

这一市场可能在以每年约10%的速度增长，但中国国内生产总值(GDP)增速今年料放缓至7.4%，多家企业高管在北京参加亚太经合组织(APEC)地区峰会期间露出的口风，表明许多大型企业暂时不会达成新的投资承诺。

中国商务部表示，今年1-9月美国对中国直接投资下降24.7%；美国商会的年度调查也指出，美国企业正“变得越来越谨慎”。

“全世界都知道，也应该知道，这样规模的经济体不可能长期保持12-15%的成长速度，”卡特彼勒(CAT.N)执行长Douglas Oberhelman说。该公司在中国设有26家工厂，包括分销商在内的雇员人数达2.5万人。

中国依靠大规模房地产建设拉动的投资荣景，在高点时增速为经济成长的逾三倍，如今却造成重型设备和矿山机械供应过剩，引发许多国内制造业者展开残酷的价格战。

Oberhelman表示，卡特彼勒的营收虽然平平，但“并未处于降低投资模式”。该公司在中国的业务仍然赚钱，他补充说，本地产能水平仍然“与我们所希望的相符”。

“我们可能还需要等一段时间才会增加投资，”他表示。

沃尔玛(WMT.N)亚洲执行长Scott Price表示，“我们有耐心，也愿意继续投资。”该公司因为几宗食品丑闻而被中国监管机构罚款，并被中国媒体推到了风口浪尖上。

**监管压力**

外企遭遇的最富争议的问题之一，就是中国大力推行2008年起施行的反垄断法。过去两年，中国三大反垄断监管机构针对外资汽车、食品和科技企业发起了一系列调查。

芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)和软件巨头微软(MSFT.O)就在受调查的美国企业之列。

美国商会执行副会长Myron Brilliant称，“中国政府在一些领域显然想发展领军的国有企业，所以美国和西方企业在这些领域的监管压力更大。”

很多美国企业执行长希望正在谈判的中美双边投资协定(BIT)能向前迈出重要一步。BIT将采用所谓的“负面清单”(negative list)，有助于降低很多产品及服务的投资壁垒。负面清单就是一个限制和禁止外国投资的有限清单。

10月时，卡特彼勒、沃尔玛和可口可乐及另外47家美国跨国企业执行长联名致信奥巴马政府，希望将BIT谈判列为优先事项。

周三，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平表示BIT是优先事项，明年初将交换“负面清单”。

Brilliant称，“这里出现了一种新常态。我们都开始习惯于获利和利润率下降。只要竞争环境公平、透明和法治，我们就能接受。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 张荻)

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