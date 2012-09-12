《热点透视》中国景气放缓 澳洲检视自身体质是否虚胖

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中
路透伦敦9月11日电---中国经济已然放缓,澳洲则是紧张地自我检视.澳洲经济是否安全稳健,或者只是虚有其表而且即将出现问题?答案是两者都有一点.不过潜在的实力暗示,澳洲还是具有韧性的.
过去十年来,中国巨量的需求,使得澳洲矿业出口日益壮大,伴随而来的是债务、贸易和房价升高.矿业投资热潮,以及为澳洲低成本产品付出高昂价格,肯定扭曲了澳洲经济.澳元兑美元从10年前的0.50美元飙升至目前的1.04美元,允许进口大幅增长.
进口增长超越了出口.澳洲的经常帐赤字是国内生产总值(GDP)的3%,由大量的海外融资所支应,使得净外部债务升至相当於GDP的52%.房价也水涨船高.房价在上扬47%於2010年6月触及高点後,仅小幅回落4.7%.
风险在於,中国需求趋疲以及大宗商品价格下滑,可能让澳洲突然呼吸不到空气.但这样的危险如果真的实现,也是有办法因应的.澳洲央行可以将政策利率由目前的3.5%调降,尽管3.5%的政策利率对澳洲来说已是低水准,但已足以让澳元成为投资人青睐的标的.
降息可以削弱汇率,协助平衡经济,使得大宗商品出口能够带来更大量的本币,而且也让非矿业更具竞争力,尤其是观光业.较低了利率,也可能对房市有帮助,缓和房价下滑的情形.
但降息和汇率下滑可能根本不会发生.中国放缓的情况相当轻微,其增长仍旧强劲.仍有许多新的城市待兴建.而且澳洲的出口更加多样化.大型的新投资是在液化天然气领域上.
澳洲身为出口国的命运依赖于中国经济和全球经济.稍稍的节食有益无害.除非中国需求崩跌,否则看来澳洲是不太可能面临更严重的问题.(完)
--译文审校 于春红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。