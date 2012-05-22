中国经济虽放缓 刺激举措仍难出台

2012年5月17日，杭州一家房地产公司员工摆放楼房模型。中国侧重对货币和财政政策进行微调，以防范经济硬着陆的风险，使预期中国经济将连续第六个季度成长放缓，而又没看到有力刺激政策出台迹象的投资者感到担忧。 REUTERS/Lang Lang

记者 Nick Edwards 编译 李春喜/肖群英/艾茂林/石冠兰

路透北京5月21日电---中国侧重对货币和财政政策进行微调,以防范经济硬着陆的风险,使预期中国经济将连续第六个季度成长放缓,而又没看到有力刺激政策出台迹象的投资者感到担忧.

由於国内活动受到政府限制炒房政策的抑制,欧债危机恶化对中国出口产品需求构成潜在威胁,这似乎给政府扩大支出提供了合理的理由.

"如果再发生一场全球性金融危机,中国作出决定或会更轻松一些.中国可能只需要加大马力,继续实行几年前采取的措施就可以了,"ING驻新加坡的亚洲首席经济学家Tim Condon告诉路透.

这也绝非没有可能,目前希腊处於违约的边缘,据Berenberg Bank的分析师计算,希腊违约将总共造成4,250亿欧元(5,430亿美元)的损失,并引发危及欧元区生死存亡的危机蔓延.

其他地区和机构都已经先行采取了规模庞大的预防性方案,以吸收债务危机恶化带来的冲击,其中欧元区准备了8,000亿欧元的资金,国际货币基金组织(IMF)也准备了1万亿(兆)美元,这使一些人士呼吁北京当局也应考虑大力度手段,而不是修修补补.

Condon的话表明中国经济调整颇为艰难,他说,中国已选择调整总体经济模式以尽力实现需求和产出之间的再平衡,与此同时缓解经济成长下行风险.

"令人担忧的情境是,事态在一年到头都在放缓,转为相当难看的一年.这正是沪综指在向我们传达的信息,"Condon说.

指标沪综指.SSEC今年迄今累计小涨7%.该指数在1月触及近三年低位,之後因投资者信心动摇,两度突破2,450均未能守住.

里昂证券股票策略师Christopher Wood认为,沪综指攀升至2,600点之上将是中国政府准备采取重大刺激举措的最明确先兆.

但上周沪综指下挫2.1%,中国政府在上周宣布实施265亿元人民币(42亿美元)的节能家电补贴计划,这对中国高达50万亿(兆)元人民币的经济规模而言,可谓沧海一粟.

**情况好於2009年**

一些分析师称,北京方面无需大规模支出,因中国的情况比2009年要好.当时在2008-09年全球金融危机爆发过後,中国曾祭出4万亿元刺激计划.

那时候因全球贸易几近停滞,中国范围内企业裁员约2,000万人,威胁到社会稳定.

而如今,就业市场紧俏,薪资在攀升,雇主们在争抢员工.

这意味着,若当局过度放松政策,通胀就有扎根之虞--上轮刺激措施之後,政府花了两年时间才重新让物价受控.

同期地方政府筑起的10.7万亿元债务大山仍未移除.

咨询机构GK Dragonmics的分析师团队称赞政府不愿大举支出的态度,他们认为这种姿态说明,娇生惯养的政府支持企业应一改那种稍有经济危机苗头就指望政府支援的习惯.

他们称,当前这种低迷情况下,只需要少许反周期刺激措施就够了.目前明显已经在采取温和谨慎的措施.

今年1-4月财政数据显示,中央政府支出较上年同期增长26.2%,增速是财政收入增幅12.5%的两倍还多.

上一次出现1-4月支出升幅超收入的情况还是2009年,当时支出跳增了31.7%,收入却减少9.9%.

教育支出上升31.3%至4,686亿元,社会保障和就业创造方面的支出增加17.7%至4,579亿元,农业支出增长35.7%至2,789亿元.交通运输支出大增84.5%至1,971亿元.保障房建设支出为707亿元.

与此同时,3-4月固定资产投资项目的预算拨款跃升40%.

**没有大张旗鼓的财政支持**

所有这些都是在没有大张旗鼓的情况下做的.

"财政支出大约为GDP的20%,也就是10万亿元人民币.如果要将1万亿元提前,不会有什麽问题.这看起来是个大数字,但对於中国来说就不是了,"美银美林驻香港中国经济学家陆挺称.

这意味着4月经济活动和新增贷款数据不及预期仅为很短暂的情况,尽管这引发第二季及全年经济成长预估降调.

路透调查显示,中国第二季年度GDP增幅预估从公布数据前的8.3%降至7.9%.现在分析师预计2012年经济成长8.2%,此前为8.4%,不过仍高於政府7.5%的成长目标.

这些调查或过於悲观,即便滞後数据显示中国经济尚未触及周期景气底部.

野村衡量经济活动九个指标的专有先行指标--China Compass指标4月数据走高,为连续第五个月上升.

"这一信号似乎表明复苏正在进行,可能是中国政府为什麽不愿进一步放宽政策的原因之一,"野村中国首席经济学家张智威告诉路透.

"我认为还将出现更多举措,但将需要数月时间才会出现,"他表示."但那足以使成长情况好转吗,特别是在现在的欧洲局势背景下?对於投资者而言那是个难回答的问题."(完)

--译文审校 田建华

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