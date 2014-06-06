版本:
中国
中国财经 | 2014年 6月 6日 星期五 19:12 BJT

李克强：中国经济运行总体平稳 但稳中有忧下行压力仍大

路透北京6月6日 - 中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，经济增长、城镇就业、物价水平都处在合理区间，但也要看到经济发展稳中有忧，下行压力仍然较大，风险和挑战不容忽视，各地发展不平衡。

他在会上称，要完成今年经济社会发展目标任务，必须更好发挥中央和地方两个积极性。要以更大力度把各项改革落到实处，推向深入。

今日稍早国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议，强调改革要坚持从具体问题抓起，并审议了深化财税体制改革总体方案和关于进一步推进户籍制度改革的意见。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐