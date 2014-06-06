李克强：中国经济运行总体平稳 但稳中有忧下行压力仍大

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透北京6月6日 - 中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，经济增长、城镇就业、物价水平都处在合理区间，但也要看到经济发展稳中有忧，下行压力仍然较大，风险和挑战不容忽视，各地发展不平衡。
他在会上称，要完成今年经济社会发展目标任务，必须更好发挥中央和地方两个积极性。要以更大力度把各项改革落到实处，推向深入。
今日稍早国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议，强调改革要坚持从具体问题抓起，并审议了深化财税体制改革总体方案和关于进一步推进户籍制度改革的意见。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。