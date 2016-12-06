专家称中国经济阶段性企稳条件逐步形成 需重视房地产和金融风险

路透北京12月6日 - 中国国务院发展研究中心副主任王一鸣表示，中国经济阶段性企稳条件逐步形成，但要高度重视房地产和金融领域风险，避免风险继续积累和扩散，并在推进结构性改革中使风险逐步得到释放。

新华社周二援引他的话称，随着经济增速放缓，高速增长期积累的风险开始暴露，特别是房地产和金融领域的风险隐患需要引起高度重视。要增强防风险意识，既要看到系统性风险总体可控，又要积极应对、有效处置。

他指出，一方面，房地产领域泡沫风险增大。新旧动能转换期实体投资回报率下降，资金“脱实向虚”，刺激了房地产投资需求。过度宽松的货币信贷条件，推动居民杠杆率迅速攀升。这些因素推动一线城市和部分热点二线城市商品住宅价格高位过快上涨，并造成金融资源过度向房地产领域集中。

另一方面，金融领域风险隐患增多。在投资收益率下降的背景下，经济增长对信贷扩张的依赖进一步推升杠杆率。过度负债和效益下降叠加，使企业偿债能力大幅下降，企业债违约事件明显增多。商业银行不良率持续上升，达到近年来高点。

他指出，中国经济仍然面临复杂的国际国内环境，要坚持实施适度扩大总需求、推进供给侧结构性改革和稳定市场预期的政策组合，为经济筑底企稳创造条件。

“经过多年的持续调整，我国经济趋势性下降的空间已经收窄，阶段性企稳的条件逐步形成。”王一鸣称。

对实现经济筑底企稳，不能急于求成，明年要坚持稳中求进的工作总基调，坚持实施适度扩大总需求、推进供给侧结构性改革和稳定市场预期的政策组合，为经济筑底企稳创造条件。

他指出，宏观政策要保持稳定性和连续性，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加注重在稳增长、调结构上发挥作用，货币政策要更加注重支持实体经济和防范风险。要用稳定的政策稳住市场预期，用重大改革举措落地增强发展信心。

“供给侧结构性改革进展还不平衡。明年要进一步突出重点，与相关领域改革有机结合起来，推进改革取得实质性进展。”王一鸣称。（完）