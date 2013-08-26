中国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象--统计局

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京8月26日 - 中国国家统计局发言人周一表示，中国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象，外部环境也有改善。
发言人称，中国能够实现今年经济增长预期目标，中国的政策微调增强了企业对宏观经济的信心。
中国年初确定的GDP增幅为7.5%。7月份的数据已显示中国经济正在企稳，7月工业增加值同比增长9.7%，远高于路透调查预估中值9%，为五个月最高位；当月社会消费品零售总额同比增长13.2%，1-7月固定资产投资增速为20.1%，路透调查中值分别为13.5%和20%。
7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，路透调查预估中值分别为上涨2.8%和下降2.2%。7月CPI环比微升0.1%；PPI环比下降0.3%，而此前连续三个月均为环比下降0.6%。（完）
(编译 沈燕; 审校 林高丽)
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