中国将扩大社会领域对民间投资开放 支持收益权等质押融资--国常会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月23日 - 中国国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议称，将扩大社会领域对民间投资开放，鼓励设立社会资本为主，市场化运作的投资基金，扩大股权、债券等投融资渠道，支持开展知识产权、收益权等质押融资。
中国政府网周四发布新闻稿并称，会议认为，按照推进供给侧结构性改革为主线的要求，扩大社会领域对民间投资开放，有利于补短板、扩就业、惠民生，要放宽准入，并落实税费优惠政策。
“对社会需求大、群众呼声高的领域要尽快有突破。”会议指出，加大土地、税费等扶持，落实社会领域民办服务机构水电气热收费和税收优惠政策。
此外，会议还指出，网络提速降费对推动经济升级，促进就业创业发挥了积极作用，有关方面要抓紧再出台一批网络提速降费新措施，加大电信基础设施投入，提高网络服务能力和质量。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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