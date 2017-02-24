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中国财经 | 2017年 2月 24日 星期五 08:58 BJT

中国将扩大社会领域对民间投资开放 支持收益权等质押融资--国常会

路透北京2月23日 - 中国国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议称，将扩大社会领域对民间投资开放，鼓励设立社会资本为主，市场化运作的投资基金，扩大股权、债券等投融资渠道，支持开展知识产权、收益权等质押融资。

中国政府网周四发布新闻稿并称，会议认为，按照推进供给侧结构性改革为主线的要求，扩大社会领域对民间投资开放，有利于补短板、扩就业、惠民生，要放宽准入，并落实税费优惠政策。

“对社会需求大、群众呼声高的领域要尽快有突破。”会议指出，加大土地、税费等扶持，落实社会领域民办服务机构水电气热收费和税收优惠政策。

此外，会议还指出，网络提速降费对推动经济升级，促进就业创业发挥了积极作用，有关方面要抓紧再出台一批网络提速降费新措施，加大电信基础设施投入，提高网络服务能力和质量。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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