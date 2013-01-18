（更正）中国经济企稳回升 但楼市风险亦随之重燃

(更正:因英文原文有误,内文第13段改为苏格兰皇家银行驻香港的首席中国经济学家"Louis Kuijs",非"Louis Kumis")

撰稿 药朝清/邵晓忆 编译 杜明霞/郑茵

路透北京1月17日 - 北京房地产业务目前一片蓬勃,对于房地产经纪人,比如麦田房产经纪公司的张欢欢,这当然是好消息,不过对中国的决策者而言这却是个令人头疼的问题,因为房地产投资的可持续性再度浮现担忧.

"2013我们开门红--成交量和价格都在上升,"张欢欢说.

她表示,近期成交的包括位于北京东直门地区一个公寓楼的六个高端公寓,外籍人士非常喜欢东直门一带.

周五出炉的政府数据料显示,中国2012年第四季经济成长率将从第三季的7.4%反弹至7.8%,结束连续七个季度的较慢成长局面.

中国的领导人可能因而更加确信经济终于好转--尽管复苏可能温和--但是随着出现房地产重新火爆起来的迹象,他们面临政策平衡的微妙取舍.

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浏览中国外商直接投资(FDI)图表,请点选(link.reuters.com/maf24t)

买房热潮并不仅限于北京.

中国官方数据显示,11月70个大中城市新建住宅销售价格较10月上涨0.3%,为五个月来第四次上涨,虽然涨幅温和,但却是19个月来的最大涨幅.

"上周我们项目一期开盘,共有44套房基本快卖完了,还剩6套,"一位姓曲的销售员说.这位销售员指的是九龙仓(0004.HK)位于浙江杭州一个房地产项目.

"我们项目二期将有300多套房子出售,大概已经有2000人登记了."

**释放需求**

中国共产党新任领导人已经承诺,2013年将继续实行促增长的政策.外界预期他们将通过改革户籍制度,来加快人口迁往快速发展的城市,这可能释放新的住房需求.

分析师表示,在重申现有房地产降温政策以抑制投机的同时,领导阶层可能容忍房地产价格温和上涨,从而扶助仍非常依赖投资的经济复苏.

习近平和李克强3月将分别接任中国国家主席和国务院总理,若不稳定,他们将不能实行一系列改革.而他们指出目前需要进行改革,来解决金融、工业和收入不平衡等会威胁中国未来发展的问题.

"决策者重申,他们不希望放松房地产调控,但在经济复苏步伐仍不太强劲的整体环境下,他们很难进一步收紧政策,"苏格兰皇家银行驻香港的首席中国经济学家Louis Kuijs说.

"他们持续表示希望控制房价,尽管在收入增长和城市化等基本面因素推动下,这将会很难."

房地产部门是中国经济的一个支柱.2012年前九个月,房地产领域的投资占中国国内生产总值(GDP)的14.4%.

Capital Economics的分析师估计,2012年光是住宅地产领域的投资就占GDP的8.8%,由2011年的8.5%及2002年的4.3%攀升.

这远高于2001-2010年中期,美国房地产投资处于峰值时的数字,也高于韩国和日本快速增长时期房地产投资的比例高峰.

**房地产调控仍将继续**

2012年中期中国的房价开始反弹,因中国人民银行遵循中国政府促增长的方针,开始逐步放松货币政策.

分析师相信,政府对购房和房价的限制可防止房价在目前大幅攀升.路透12月调查中值显示,2013及2014年全国住宅均价分别约上涨7%和5%.

2009年房价跳涨25%,促使政府出台一系列政策,包括限制贷款,提高按揭贷款利率及限制每个家庭购房套数,希望藉此抑制房地产泡沫.

一些分析师担心,如果当局认为房地产泡沫重新开始膨胀,有可能进一步收紧房地产政策,由此损害到仍然脆弱的经济复苏.

北京一家房地产开发公司的高管称,对于那些被发现对新房地产项目提价的开发商,市政府已经停止向其发放房屋预售许可证.这是一项为抑制房价上涨而采取的特殊调控举措.

"北京一级市场定价现在是政府控制,不是自由定价.二级市场才是市场的真实反映."这位拒绝具名的高管说.

物业顾问公司中原的数据显示,北京12月二手房价格较上年同期跳涨10.7%,上海房价亦蹿升10%.

中国政府为应对2008-09年全球危机而出台4万亿元人民币的经济刺激计划后,大城市的房价大幅飙涨,目前已经处于高位.城市主要金融街附近的公寓价格已经卖到每平方米10万元人民币,远高于普通工薪族能接受的价位.

许多中国专家呼吁借鉴新加坡和香港的办法,利用针对市场的手段,例如征收房产税,来解决投机性需求问题.

但上海证券报周一引述国家税务总局总会计师汪康称,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度.

**一场硬仗**

中国人行在2012年中期两次下调指标利率,并自2011年末以来三次下调银行存款准备金率,之后转为透过公开市场操作挹注短期资金,显然是担心通胀压力加剧.

虽然在数据显示12月消费者通胀率升至七个月高点2.5%后,人行可能对进一步调降利率和存款准备金持谨慎态度,但分析师预期人行不会收紧信贷.

2012年全年社会融资规模为15.8万亿元,比上年增长23%.新增人民币贷款8.20万亿元,多增加10%.社会融资规模是衡量整体经济流动性的一个全面指标,包括了企业债和信托贷款.

"今年仍有必要稳定经济增长,政策仍将相对宽松,"中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军说.

"银行放款和社会融资规模今年将继续适度增长,尽管政府担心新增资金会不会流向房地产业."(完)

(译文审校 蔡美珍)

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