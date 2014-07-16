中国下半年料继续微刺激 全面降息降准机率很小--美银美林

滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。
路透北京7月16日 - 中国二季度经济增速成功站上7.5%，和年度目标相符。在投资银行美银美林看来，中国加大反腐力度需要一个稳定的经济和金融环境，下半年政府很可能继续采取微刺激举措，但全面降息和降准的机率很小。
“我们相信中国政府对其7.5%的增速目标非常谨慎，因为在中国加大反腐力度的时候，需要一个稳定的经济和金融环境。”美银美林在其最新发布的报告中称。
该投行因此认为，在下半年面临较高基数效应和一些严峻困难之际，中国很可能继续采取微刺激举措。美银美林现认为,其对中国今年7.2%的GDP预估有很大上调可能性。
“在高基数影响下，中国需要季度环比2-2.1%的增速，才能实现7.5%的年度增长目标。”报告称，“预计未来数月中国将继续推进微刺激，但全面降准和降息的机率非常小，人民币兑美元贬值空间亦有限。”
在美银美林看来，推动二季度经济增速达到7.5%的主要推动力量源自政府加大基建尤其是铁路、以及棚改等方面的投资力度。
而和此前的刺激政策不同，是次中国主要是依靠中央力量、而非地方政府来为投资项目融资，由中国央行提供再贷款，政策性银行国家开发银行作为主要融资渠道。
“在我们看来，这些刺激举措对金融体系的负面冲击相对较小。”报告称。
中国国家统计局周三公布，二季度中国国内生产总值（GDP）同比增长7.5%，环比增2%，上半年同比增速则为7.4%。1-6月固定资产投资同比增长17.3%，较1-5月上升0.1个百分点。路透预估中值原本为二季度GDP增长7.4%，1-6月投资增长17.2%。
数据并显示，上半年固定资产投资同比增长17.3，较1-5月提高0.1个百分点；上半年铁路运输业固定资产投资同比增长14.2%，远高于1-5月的8.3%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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