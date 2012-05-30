中国学者建议政府不要过度刺激经济

路透北京5月30日电---中国主要国有媒体周三发表的学者评论称，中国需要通过适度的投资规模来稳定经济的运行，但要抑制过度的投资冲动。

本周早些时候，发改委一名官员曾表示，中国不太可能再次出台大规模的刺激措施来推动经济增长。

专家认为，过度投资将降低经济增长的效率，并加剧部分行业的产能过剩。

“我国没有必要启动像‘4万亿’那样大规模的经济刺激计划。我们要抑制过度的投资冲动。”《人民日报》引述中国人民大学经济学院副院长刘元春的话报导称。

国家行政学院决策咨询部陈炳才教授认为，中国不能进行过度投资，因追求高增长而牺牲增长的质量。

《中国证券报》援引陈炳才的话报导称，如果中国政府再次出台大规模刺激政策，调整经济结构将变成一句空话。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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