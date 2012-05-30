中国学者建议政府不要过度刺激经济

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月30日电---中国主要国有媒体周三发表的学者评论称，中国需要通过适度的投资规模来稳定经济的运行，但要抑制过度的投资冲动。
本周早些时候，发改委一名官员曾表示，中国不太可能再次出台大规模的刺激措施来推动经济增长。
专家认为，过度投资将降低经济增长的效率，并加剧部分行业的产能过剩。
“我国没有必要启动像‘4万亿’那样大规模的经济刺激计划。我们要抑制过度的投资冲动。”《人民日报》引述中国人民大学经济学院副院长刘元春的话报导称。
国家行政学院决策咨询部陈炳才教授认为，中国不能进行过度投资，因追求高增长而牺牲增长的质量。
《中国证券报》援引陈炳才的话报导称，如果中国政府再次出台大规模刺激政策，调整经济结构将变成一句空话。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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