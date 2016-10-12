中国政府或推出促消费等稳增长措施对冲地产降温--中金

路透北京10月12日 - 中国大型投行--中金公司周三发布报告称，地产调控后，地产相关的服务和投资的增速可能会放缓，从而对经济增长产生负面的影响。政府可能会推出稳增长措施加以对冲，其中包括促进居民消费的政策，中金认为减轻税负及社保费率，增加消费补贴等政策在提振增长与稳定再通胀预期方面可能比继续加大基建投资来得更有效率。

报告认为，尽管短期内，限购/限贷政策可能会为房市和房价降温，但只有增加住宅用地及保障性住房供应，才能用根源上缓解中国房地产市场失衡的局面。

以下为中金报告概要：

本轮房地产繁荣对GDP增速的拉动更多体现在地产服务业增速加快（尤其是名义增速），而迄今为止对建筑业增速的提振则较为温和。具体来看，地产服务业的增长对2016年上半年名义GDP增速的贡献为98个基点、对同期实际GDP增速贡献为27个基点（2015年地产服务业对名义与实际GDP的贡献分别为51个基点和12个基点）。相比之下，建筑业增长对2016年上半年实际和名义GDP增速的贡献仅比2015年分别增加了3个基点和7个基点。

另一方面，此前地产市场的火爆可能对非住房相关的可选消费有所抑制。房地产服务业增速（尤其是名义增速）在相当程度上反映的是居民资产分配和估值的变化，而非全是生产带来的新增产值。这一点在本质上与去年股市繁荣对金融业增长的拉动类似。

尽管地产调控后，地产相关的服务和投资的增速可能会放缓，从而对经济增长产生负面的影响，但在一定程度上，可选消费的温和复苏可能会缓冲地产服务业减速对GDP的拖累。

假设央行对其他行业的信贷政策保持不变，更严格的限购和限贷政策可能会导致房贷增速放缓，全社会加权平均贷款利率上升，以及M1增速回落。

地产调控后，政府可能会推出稳增长措施以对冲地产降温对经济的负面影响，其中包括促进居民消费的政策。我们认为，目前财政政策逆周期调节的空间比货币政策更大，而减轻税负及社保费率，增加消费补贴等政策在提振增长与稳定再通胀预期方面可能比继续加大基建投资来得更有效率。（完）