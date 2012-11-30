中国经济企稳下的“股债双杀”迷局

资料图片显示一位股民在沈阳一家证券公司营业部盯着股价屏幕。 REUTERS/Stringer

作者 钟华

路透北京11月30日电---中国经济筑底企稳迹象日渐明显之时,市场上却上演着一场"股债双杀".债市反应本属正常,而有着"经济晴雨表"之称的股市表现却难免令人费解.A股和债市不同制度设计下的不同供给冲击效应,或提供了一个解释视角.

在时隔近四年後,沪综指.SSEC本周最终失守2,000点整数关口破位下行,与债市未呈"跷跷板"效应.当前越来越多证据显示中国经济已初步筑底企稳,这对债市收益率有着一定的上行支撑.譬如,汇丰11月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值、新开工项目投资、钢材产量、发电量等指标都预示经济将企稳回升.

即使考虑到资金面季节性短期向好、债券绝对收益率与利差水平、新债供给冲击,以及市场结构变化、投资者偏好等因素对债市的影响,中国经济筑底企稳推动债市收益率稳中趋升,依然有着相对合理的解释.

那麽,为什麽中国A股对国内经济筑底企稳却似乎视而不见呢?事实上,即使与大陆A股同根同源的香港恒生国企指数.HSCE今年也有不错的表现,迄今涨幅近7%.

沪综指今年迄今已下跌约一成,沦为全球最差股市之一,远逊於标普500指数.SPX、Nasdaq指数.IXIC、日经225指数.N225、泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3等全球主要股指逾10%的涨幅,跌幅也仅列深陷欧债危机中的西班牙指数.IBEXL之後.

综合考察各种因素,中国A股当前,以及2010年以来的异常表现,背後重要动因之一可能是中国股市机制设计造成近年来市场前所未有的大量扩容,引发市场供给冲击.

根据华泰证券测算,中国A股在今年预计股票流通解禁总规模在1.3万亿元人民币;当前静态测算2013年解禁总模将增至2.2万亿元.按市场板块看,明年中小板、创业板股票流动解禁压力更大.而明年A股流通解禁规模增加的主因是,2009/2010年新股发行重启後,密集发行的新股开始逐步步入集中解禁期.

不仅如此,有信息显示,目前中国证监会已通过股票首次公开发行(IPO)核准和正在进行核准程序的公司超过850家,这对中国股市将会形成较大的长期新股供给压力.

这种新股供给压力不仅会造成中国股市扩容,还会冲击上市公司股票估值.公司大量上市以及市场化发行改革预期,使得上市公司现行股价暗含的"壳"价值下降,并对股市形成持续下行压力.

据安信证券首席经济学家高善文估计,中国每家上市公司壳价值为18.6亿元.按照中国当前2,493家上市公司估算,全部上市公司"壳"价值将超过4.5万亿元.这相当於中国上市公司股票市值总值的逾两成,相当於流通市值的近三成.

如上所述,沪综指熊气弥漫并破位2,000点关口也就不难理解.同样,中国债市虽也有来自供给面的较强冲击,但供给增加的同时,亦有着今年政策放松带来的需求,央行公开市场逆回购操作也有助於投资者缓解供给冲击压力.

中国股市当前低迷以及更长时间的异常表现,可能有着投资者偏好和市场结构等多种原因,但事实上制度设计原因不可忽视.同样市场投资回报,为我们提供了开启思考这一问题的基础.

如果我们以指数作为投资回报粗略估算基础,中国银行间债市2006年6月以来的投资回报为逾26%,沪综同期回报则约为18%;比较而言,道琼斯工业指数.DJI在过去100年上涨148倍,年均回报为148%,远高於美国债券投资回报率.(完)

--审校 张喜良

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