2016年第一季中国企业招聘减少 资本支出创五年最低--褐皮书

路透北京3月25日 - 一项民间调查显示，2016年第一季中国公司的资本支出降到至少五年最低，突显出即便政府加大政策支持力度，以避免增长放缓加快，但经济的疲软状态依然挥之不去。

该项季度调查由中国褐皮书国际(CBB)进行，涵盖了超过2,200家公司。调查显示，由于削减借款和支出，企业招聘减少，这是连续第二季使就业面临下行压力。

只有33%的公司称第一季资本支出增长，为该调查进行五年来的最低记录。

自2014年第二季以来，资本支出增长的公司比例已经减少逾40%。

不过调查显示，随着营收增长稳定，第一季企业获利由前一季的低点回升。

“目前还不清楚第一季整体经济是否再次下滑。但政策上面临的挑战似乎已经加大，所以中国政府可能认为经济出现下滑，”调查报告的作者Leland Miller和Shehzad Qazi写道。

多年来经济学家对中国的官方统计数据一直存疑，转而通过CBB等民间调查以及混凝土、钢材或发电量等具体数据，来更好地衡量中国经济的变化。

国务院副总理张高丽上周在一次高层经济论坛上表示，截至3月初的近期数据显示，中国经济正在改善。

最新公布的数据显示，1-2月工业增加值增速创2008年以来最低，进出口继续萎缩，房地产投资和销售的回暖独木难支。

CBB调查显示，第一季只有23%的企业扩充了员工数量，降至2012年CBB首次发行中国褐皮书系列调查报告时的一半。

“经过2009-10年过度增长后，贷款和支出变少在所难免，雇工减少才是更值得注意的问题，”报告称。

该调查发现，中资企业面临越来越大的压力。结果与路透上周展开的一项分析正相呼应。分析认为，中资企业正面临10年来最为严重的流动性紧张状态，因为客户付账时间越拖越长，导致部分企业为维持正常运转，不得不寻求成本较高且安全性较低的贷款。(完)