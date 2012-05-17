尼尔森调查：中国民众消费意愿不振

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月16日电---尼尔森周四发布的中国消费者信心调查显示，中国消费者对非必需品的消费热情正在冷却，他们更愿意将钱存起来或用於子女的教育。
尼尔森的调查发现，2012年一季度中国消费者信心升至2005年以来的最高水平，但消费意愿依然持平。
受访者表示，对於多余现金，他们更愿意将其存起来或投资教育。
对服装、食物、娱乐和假期的消费意愿均比前一季度下降，尽管高於去年同期。
中国政府最新公布的4月有关数据显示，中国零售额增速放缓至14.1%，为14个月以来的最低水平，也远逊於经济学家的预期。
尼尔森上季度的调查发现，中国消费者预计2012年通胀将继续稳定。
最新调查显示，农村地区的消费者信心增幅最大，外出务工人员的汇款有助於提升农村地区的购买力。
相比之下，中国富裕城市、省会城市和县城的消费者信心却依然持平，只有二线城市有所上升。
与上一季度相比，城市消费者对中国整体经济形势的展望持平或下降，只有农村消费者的展望有所提高。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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