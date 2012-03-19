美国应放开对华出口管制--陈德铭

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月18日电（记者 药朝清）---中国商务部部长陈德铭周日表示，美国应放开对中国的出口管制，取消对中国企业的投资限制，以利於减少美国的贸易赤字。
陈德铭在北京举行的“中国发展高层论坛2012”上称：“美国劳动生产率高，工人素质好，如中国企业在美国投资建厂，不仅可以提高美国的出口能力，还可以辐射到周边国家和地区，从而有利於美国贸易赤字的减少。”
中国政府经常抱怨，中国企业向美国各行各业的投资常遭政治壁垒，美国政府还对中国企业想要购买的某些技术加以出口限制。
“美国不断承诺要放开，并表示将制订向中国放开的政策。但3年过去了，仍不见任何实质性的改变。俗话说：‘只听楼梯响，不见人下来’，现在楼梯也不响了，”陈德铭称。
他指出，中国已经采取措施减少对出口的依赖，去年贸易顺差占国内生产总值（GDP）的比重仅略高於2%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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