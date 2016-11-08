中国10月大宗商品进口降至数月低点 多重因素叠加影响需求

路透北京11月8日 - 中国10月大宗商品进口降至数月低位，分析师指出，十一长假期间工厂停工、人民币走软导致进口原料成本上升、以及原油等商品价格上涨，均影响了需求。

中国10月铜进口量跌至2015年2月以来最低，扩大连续六个月下滑走势，因在供应充沛之际，中国国内铜价仍低于国际市场。

铁矿石进口量降至2月以来低位，钢厂在需求淡季之前消化库存，炼焦煤等原料成本飙升，亦令钢厂抑制产量。

另外，炼油业者的原油进口量创今年以来最低，因最近几个月油价相对较高，且中国战略储油已接近满载。

但进口数据仍显示较上年同期成长，进口量降至2月春节长假低点，也显示这次下滑具有季节性色彩。

即便如此，分析师称与今年稍早相比的稳步下滑态势表明，在全球供应过剩之际，需求在减弱。

“看起来情况像是季节性因素与需求疲弱叠加，”花旗金属分析师Xian Liao称，认为金属数据“相当悲观”。

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

“我认为人民币贬值是妨碍(铜)进口的一个因素，”Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。

煤炭是个例外，政府要求关闭煤矿的做法料使国内供应受限，并刺激购买外国煤炭，可能促使煤炭历史性价格涨势延续。(完)