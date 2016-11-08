中国10月大宗商品进口降至数月低点 多重因素叠加影响需求

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 中国10月大宗商品进口降至数月低位，分析师指出，十一长假期间工厂停工、人民币走软导致进口原料成本上升、以及原油等商品价格上涨，均影响了需求。
中国10月铜进口量跌至2015年2月以来最低，扩大连续六个月下滑走势，因在供应充沛之际，中国国内铜价仍低于国际市场。
铁矿石进口量降至2月以来低位，钢厂在需求淡季之前消化库存，炼焦煤等原料成本飙升，亦令钢厂抑制产量。
另外，炼油业者的原油进口量创今年以来最低，因最近几个月油价相对较高，且中国战略储油已接近满载。
但进口数据仍显示较上年同期成长，进口量降至2月春节长假低点，也显示这次下滑具有季节性色彩。
即便如此，分析师称与今年稍早相比的稳步下滑态势表明，在全球供应过剩之际，需求在减弱。
“看起来情况像是季节性因素与需求疲弱叠加，”花旗金属分析师Xian Liao称，认为金属数据“相当悲观”。
中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。
“我认为人民币贬值是妨碍(铜)进口的一个因素，”Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。
煤炭是个例外，政府要求关闭煤矿的做法料使国内供应受限，并刺激购买外国煤炭，可能促使煤炭历史性价格涨势延续。(完)
(编译 蔡美珍/杜明霞；审校 高琦/王颖)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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