中国5月原油进口较上年同期增加近四成 创2010年2月以来最大增幅

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月8日 - 中国5月原油进口较上年同期增加38.7%，为逾六年来最大增幅，来到759万桶/日，因此间独立炼厂扩大进口，且累计库存动能延烧。
中国海关总署周三公布数据显示，5月进口3,224万吨原油，以日均量而言较4月下滑4.2%。
咨询机构Energy Aspects分析师Virendra Chauhan表示，“和2015年5月非常低的基期相较，同比增幅高达212.5万桶/日...受地方炼厂及原油收储需求所带动。”
中国独立炼油业者在去年取得进口许可之后，成为中国原油整体进口的一大生力军，但全球油价反弹料将侵蚀业者的炼油利润。
不过分析师仍预计，下半年中国原油进口将维持高位，因“茶壶”炼厂的新增需求和新基础设施启动。
中国5月并未出口原油，1-4月共出口108万吨。
中国1-5月原油进口总量为1.5591亿吨，相当于749万桶/日，日进口量较上年同期上升近16%。
海关数据显示，中国5月成品油进口较上年同期跳增29.7%至301万吨，成品油出口达382万吨，净出口81万吨。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 于春红/张若琪)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。