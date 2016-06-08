中国5月原油进口较上年同期增加近四成 创2010年2月以来最大增幅

路透北京6月8日 - 中国5月原油进口较上年同期增加38.7%，为逾六年来最大增幅，来到759万桶/日，因此间独立炼厂扩大进口，且累计库存动能延烧。

中国海关总署周三公布数据显示，5月进口3,224万吨原油，以日均量而言较4月下滑4.2%。

咨询机构Energy Aspects分析师Virendra Chauhan表示，“和2015年5月非常低的基期相较，同比增幅高达212.5万桶/日...受地方炼厂及原油收储需求所带动。”

中国独立炼油业者在去年取得进口许可之后，成为中国原油整体进口的一大生力军，但全球油价反弹料将侵蚀业者的炼油利润。

不过分析师仍预计，下半年中国原油进口将维持高位，因“茶壶”炼厂的新增需求和新基础设施启动。

中国5月并未出口原油，1-4月共出口108万吨。

中国1-5月原油进口总量为1.5591亿吨，相当于749万桶/日，日进口量较上年同期上升近16%。

海关数据显示，中国5月成品油进口较上年同期跳增29.7%至301万吨，成品油出口达382万吨，净出口81万吨。(完)