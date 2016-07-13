容克称中国应消除贸易壁垒并加快国企改革

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月13日 - 欧盟执委会主席容克周三称，中国应消除贸易壁垒，为企业提供更好的法律确定性，而且各方都必须遵守国际贸易体系及其规则。
容克在访问北京时表示，中国在国有企业改革以及改善外国企业的市场准入方面，未能取得足够的进展。
容克表示，应防止过剩的工业产能对中国和欧盟的关系造成不利影响，产能过剩问题应该“从根本上”予以解决，这样市场才能发挥更大作用。
欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，中国的改革必须强调法治原则和法院独立，中国的律师必须能够自由地支持企业。
玛姆斯托姆并称，钢铁产业产能过剩无谓造成中国及欧洲工人陷入对立。
中国目前是全球最大的钢铁生产国，其年产量几乎是欧盟的两倍，竞争对手指责中国在国内需求放缓后靠倾销增加出口，导致钢铁行业陷入裁员和关停的危机。
玛姆斯托姆周一表示，欧盟对中国市场仍有许多关切，影响到双方建立更为紧密的商业关系，其中包括对欧盟企业的歧视。
中国是欧盟第二大贸易伙伴，仅次于美国。欧盟是中国最大的贸易伙伴。
中国希望欧盟承认中国的市场经济地位，但许多欧盟官员对此仍有疑虑。
中国商务部部长高虎城周三表示，中国和欧盟已加速投资协议的谈判。
容克表示，即使英国脱欧，欧盟仍将是主要的经济区域和出口来源。(完)
(翻译 刘秀红/张荻； 审校 蔡美珍/杜明霞)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。