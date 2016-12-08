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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 14:16 BJT

中国数据：11月大豆进口量为784万吨，创近一年最高

路透北京12月8日 - 中国海关周四公布的数据显示，中国11月进口大豆784万吨，创近一年高位，因压榨商在需求高峰期前补充库存。中国是全球最大的大豆买家。

11月大豆进口量较前月大增50.5%，较上年同期增加6%。也创下了去年12月以来的最高水准。

分析师表示，大豆购买热潮可能持续至12月，最高可能达900万吨。目前进口纪录水准是2015年7月创下的950万吨。

冬季这几个月通常是中国大豆进口最繁忙的时期，因美国作物上市，同时中国春节前夕养猪场需求大增。明年中国春节落在2017年1月底。

11月中国进口食用植物油51万吨，较上月上升64.5%。(完)

(编译 杜明霞；审校 汪红英)

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