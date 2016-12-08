中国数据：11月大豆进口量为784万吨，创近一年最高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月8日 - 中国海关周四公布的数据显示，中国11月进口大豆784万吨，创近一年高位，因压榨商在需求高峰期前补充库存。中国是全球最大的大豆买家。
11月大豆进口量较前月大增50.5%，较上年同期增加6%。也创下了去年12月以来的最高水准。
分析师表示，大豆购买热潮可能持续至12月，最高可能达900万吨。目前进口纪录水准是2015年7月创下的950万吨。
冬季这几个月通常是中国大豆进口最繁忙的时期，因美国作物上市，同时中国春节前夕养猪场需求大增。明年中国春节落在2017年1月底。
11月中国进口食用植物油51万吨，较上月上升64.5%。(完)
(编译 杜明霞；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。