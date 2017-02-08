渣打称12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港2月8日 - 由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。
这对中国来说可能是个重大挫折，因中国努力提高人民币在跨境贸易中的使用，以提高人民币影响力。
人民币兑美元去年贬值6.6%，创1994年最大年度跌幅，这削弱了人民币对贸易公司和投资者的吸引力。
尽管由于美元走软和中国加强对资本流出国内的控制，今年年初人民币走势持稳，但路透访查的汇率策略师预计，人民币将很快重拾跌势，尤其是在美国继续升息的情况下，因为这会引发新的资本外流。
12月，中国总体贸易中以人民币结算的比例仅为11.5%，创2013年9月来最低，且低于上年同期的28%。
这导致渣打银行编制的追踪离岸人民币使用情况的指标普遍下滑。
“除了(中国)加强跨境资本流动审查和贬值担忧，流动性管理和对冲工具不太有效也打压企业信心，”渣打银行分析师在报告中表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。