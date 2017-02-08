渣打称12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位

路透香港2月8日 - 由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。

这对中国来说可能是个重大挫折，因中国努力提高人民币在跨境贸易中的使用，以提高人民币影响力。

人民币兑美元去年贬值6.6%，创1994年最大年度跌幅，这削弱了人民币对贸易公司和投资者的吸引力。

尽管由于美元走软和中国加强对资本流出国内的控制，今年年初人民币走势持稳，但路透访查的汇率策略师预计，人民币将很快重拾跌势，尤其是在美国继续升息的情况下，因为这会引发新的资本外流。

12月，中国总体贸易中以人民币结算的比例仅为11.5%，创2013年9月来最低，且低于上年同期的28%。

这导致渣打银行编制的追踪离岸人民币使用情况的指标普遍下滑。

“除了(中国)加强跨境资本流动审查和贬值担忧，流动性管理和对冲工具不太有效也打压企业信心，”渣打银行分析师在报告中表示。(完)