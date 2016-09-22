李克强：促进中国经济在加快转型升级中平稳增长

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京9月22日 - 中国国务院总理李克强表示，将坚定不移全面深化改革，激发市场活力和社会创造力，促进中国经济在加快转型升级中平稳增长，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。
新华社周四援引他在纽约联合国总部出席第71届联合国大会以“可持续发展目标时的讲话称，中国虽然是世界第二大经济体，但仍然是发展中国家，要实现现代化还有很长的路要走，中国经济发展潜力大、优势足、空间广。
“今年上半年经济增长6.7%，位居全球主要经济体前列，对世界经济增长的贡献率保持在25%左右。”李克强称。
他指出，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，对外开放的大门会越开越大。将进一步提高开放型经济水平，创新对外投资合作方式，共同推动“一带一路”建设和国际产能合作，实现更广泛的互利共赢。
“主要经济体应以负责任态度制定和协调宏观政策，尽量减少负面外溢效应。各方应坚定维护以世界贸易组织为代表的自由贸易体制，促进贸易自由化、投资便利化。”李克强称。
中国商务部、统计局和外管局周四联合发布“2015年度中国对外直接投资统计公报”显示，去年中国金融业对外直接投资净额（流量）244亿美元，同比增长26%；截至2015年底，金融业对外直接投资存量达1,650亿美元，较上年末增长30%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。