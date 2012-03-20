因中国经济成长忧虑 美元全线上涨

* 中国负面消息提振美元避险吸引力

* 但美元同美国经济数据的关联性料保持不变

路透纽约3月20日电---美元周二全线上涨,投资人担心中国经济成长可能放缓,拖累欧美股市下滑,但带动了美元的避险需求.

全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平,但仍将积极扩大生产.中国是澳洲最大单一出口市场,该消息拖累澳元兑美元大跌逾1%.

另外中国国家发改委在不到两个月内第二次调高国内能源零售价,尽管国际和国内价格已有巨大差距,但投资者担心能源成本上升将进一步打压中国本已放缓的经济增长.

"美元上涨,是因中国经济成长忧虑带动其避险吸引力,提振美元的避险需求."Travelex Global Business Payments高级市场分析师Joe Manimbo表示.

纽约尾盘,美元指数.DXY升0.2%,报79.163,连升两日.

美元也得益於美国正面的经济数据,Travelex的Manimbo表示,下周一轮美国经济数据如果支撑美国经济成长前景,可能还将提振美元.

强劲的美国经济数据刺激美国公债收益率上涨,因投资人对近期进一步推出量化宽松政策的预期降温,并促使投资人臆测美联储可能较承诺提前收紧货币政策.

"对许多投资人而言,目前看来美元不会跌,因无论是在悲观或是乐观的时候,美元都能走强."GFT汇市研究部门董事Kathy Lien表示.

"要理解事情的缘由,我们必须退一步看,在今时今日,对投资人而言,鲜有比美国更具吸引力的投资场所了."

澳元兑美元跌幅居前,澳洲央行会议记录显示其本月稍早认为,鉴於全球经济前景改善,当前利率水平适当.不过该央行预计,若情势转坏,其仍有足够空间放宽政策.之後澳元进一步承压.

澳元兑美元跌至1.0477美元,跌1.2%,新西兰元兑美元下挫1.1%,报0.8170美元.

澳元的关键技术支撑位在200日移动均线切入位1.0404美元,而100日移动均线切入位在1.0370美元,阻力位料在1.064美元附近.

分析师表示,多数汇市行情在交叉盘,投资人在沽出澳元、新西兰元和加元时回补欧元空头仓位.

BNY Mellon全球策略部门董事Samarjit Shankar表示,尽管目前有厌恶风险情绪,但投资人仍买入所谓的风险货币,比如澳元、英镑、欧元、瑞典克朗和挪威克郎.

Shankar还表示,部分新兴市场货币,如巴西里尔、印度卢比、印尼卢比等也有不错的买盘.

欧元兑美元尾盘报1.32219美元,当日跌0.2%,离周一触及的一周高位1.32659美元不远,支撑位在100日移动均线切入位约1.32013美元.

长线投资人大致离场观望,模式相关基金和短线宏观全权投资人是走势的主要推动者.

在意大利政府同工会就改革磋商前,一些投资人对推高欧元有顾虑.

美元兑日圆交投在欧洲市场开始活跃起来,今日为日本假期,亚洲市场淡静.

美元兑日圆在电子交易平台EBS升0.4%,报83.700日圆,回升向上周四触及的11个月高位84.187日圆,而日圆兑欧元触及四个月新低110.824日圆.

根据汇市网站Forex Factory,午後汇市成交减少,今日成交仅为30日均值的约一半.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3224 1.3240 -0.12 +2.16 1.2945

美元/日圆 83.71 83.34 +0.44 +8.80 76.94

欧元/日圆 110.69 110.36 +0.30 +11.18 99.56

美元/瑞郎 0.9115 0.9109 +0.07 -2.78 0.9376

英镑/美元 1.5858 1.5894 -0.23 +2.08 1.5535

美元/加元 0.9915 0.9867 +0.49 -2.73 1.0193

澳元/美元 1.0478 1.0610 -1.24 +2.47 1.0225

欧元/瑞郎 1.2055 1.2059 -0.03 -0.73 1.2144

欧元/英镑 0.8336 0.8329 +0.08 +0.08 0.8329

新西兰元/美元 0.8165 0.8261 -1.16 +4.89 0.7784

美元/挪威克朗 5.7620 5.7145 +0.83 -3.59 5.9766

欧元/挪威克朗 7.6221 7.5675 +0.72 -1.50 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7367 6.7123 +0.36 -2.19 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.9112 8.8872 +0.27 -0.03 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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