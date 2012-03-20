因中国经济成长忧虑 美元全线上涨

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 中国负面消息提振美元避险吸引力
* 但美元同美国经济数据的关联性料保持不变
路透纽约3月20日电---美元周二全线上涨,投资人担心中国经济成长可能放缓,拖累欧美股市下滑,但带动了美元的避险需求.
全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平,但仍将积极扩大生产.中国是澳洲最大单一出口市场,该消息拖累澳元兑美元大跌逾1%.
另外中国国家发改委在不到两个月内第二次调高国内能源零售价,尽管国际和国内价格已有巨大差距,但投资者担心能源成本上升将进一步打压中国本已放缓的经济增长.
"美元上涨,是因中国经济成长忧虑带动其避险吸引力,提振美元的避险需求."Travelex Global Business Payments高级市场分析师Joe Manimbo表示.
纽约尾盘,美元指数.DXY升0.2%,报79.163,连升两日.
美元也得益於美国正面的经济数据,Travelex的Manimbo表示,下周一轮美国经济数据如果支撑美国经济成长前景,可能还将提振美元.
强劲的美国经济数据刺激美国公债收益率上涨,因投资人对近期进一步推出量化宽松政策的预期降温,并促使投资人臆测美联储可能较承诺提前收紧货币政策.
"对许多投资人而言,目前看来美元不会跌,因无论是在悲观或是乐观的时候,美元都能走强."GFT汇市研究部门董事Kathy Lien表示.
"要理解事情的缘由,我们必须退一步看,在今时今日,对投资人而言,鲜有比美国更具吸引力的投资场所了."
澳元兑美元跌幅居前,澳洲央行会议记录显示其本月稍早认为,鉴於全球经济前景改善,当前利率水平适当.不过该央行预计,若情势转坏,其仍有足够空间放宽政策.之後澳元进一步承压.
澳元兑美元跌至1.0477美元,跌1.2%,新西兰元兑美元下挫1.1%,报0.8170美元.
澳元的关键技术支撑位在200日移动均线切入位1.0404美元,而100日移动均线切入位在1.0370美元,阻力位料在1.064美元附近.
分析师表示,多数汇市行情在交叉盘,投资人在沽出澳元、新西兰元和加元时回补欧元空头仓位.
BNY Mellon全球策略部门董事Samarjit Shankar表示,尽管目前有厌恶风险情绪,但投资人仍买入所谓的风险货币,比如澳元、英镑、欧元、瑞典克朗和挪威克郎.
Shankar还表示,部分新兴市场货币,如巴西里尔、印度卢比、印尼卢比等也有不错的买盘.
欧元兑美元尾盘报1.32219美元,当日跌0.2%,离周一触及的一周高位1.32659美元不远,支撑位在100日移动均线切入位约1.32013美元.
长线投资人大致离场观望,模式相关基金和短线宏观全权投资人是走势的主要推动者.
在意大利政府同工会就改革磋商前,一些投资人对推高欧元有顾虑.
美元兑日圆交投在欧洲市场开始活跃起来,今日为日本假期,亚洲市场淡静.
美元兑日圆在电子交易平台EBS升0.4%,报83.700日圆,回升向上周四触及的11个月高位84.187日圆,而日圆兑欧元触及四个月新低110.824日圆.
根据汇市网站Forex Factory,午後汇市成交减少,今日成交仅为30日均值的约一半.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 1.3224 1.3240 -0.12 +2.16 1.2945
美元/日圆 83.71 83.34 +0.44 +8.80 76.94
欧元/日圆 110.69 110.36 +0.30 +11.18 99.56
美元/瑞郎 0.9115 0.9109 +0.07 -2.78 0.9376
英镑/美元 1.5858 1.5894 -0.23 +2.08 1.5535
美元/加元 0.9915 0.9867 +0.49 -2.73 1.0193
澳元/美元 1.0478 1.0610 -1.24 +2.47 1.0225
欧元/瑞郎 1.2055 1.2059 -0.03 -0.73 1.2144
欧元/英镑 0.8336 0.8329 +0.08 +0.08 0.8329
新西兰元/美元 0.8165 0.8261 -1.16 +4.89 0.7784
美元/挪威克朗 5.7620 5.7145 +0.83 -3.59 5.9766
欧元/挪威克朗 7.6221 7.5675 +0.72 -1.50 7.7379
美元/瑞典克朗 6.7367 6.7123 +0.36 -2.19 6.8878
欧元/瑞典克朗 8.9112 8.8872 +0.27 -0.03 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。