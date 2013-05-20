去年中国城镇平均工资增速放缓

中国3月以美元计价出口同比增16.4% 进口同比增20.3%--海关
路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。
路透北京5月17日 - 中国国家统计局周五公布的数据显示，2012年全国城镇非私营和私营单位就业人员年平均工资增速低于2011年，反映去年经济增速放缓的影响。
数据显示，2012年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为46,769元，同比增长11.9%。
2012年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为28,752元，同比增长17.1%。
统计局在其网站上（www.stats.gov.cn）发表声明称，2012年经济增速放缓影响工资增幅。统计局并称，2012年，全国共有25个省份调整了最低工资标准，平均增幅达20.2%。
很多经济学家表示，不宜过度解读平均工资数据，因为该数据只涵盖城镇就业人员，无法体现不同地区和行业之间的收入差别。
数据显示，金融业的平均工资最高，年平均工资达89,743元；而农、林、牧、渔业的平均工资最低，年平均工资仅为22,687元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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