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中国财经 | 2013年 5月 20日 星期一 17:14 BJT

去年中国城镇平均工资增速放缓

路透北京5月17日 - 中国国家统计局周五公布的数据显示，2012年全国城镇非私营和私营单位就业人员年平均工资增速低于2011年，反映去年经济增速放缓的影响。

数据显示，2012年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为46,769元，同比增长11.9%。

2012年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为28,752元，同比增长17.1%。

统计局在其网站上（www.stats.gov.cn）发表声明称，2012年经济增速放缓影响工资增幅。统计局并称，2012年，全国共有25个省份调整了最低工资标准，平均增幅达20.2%。

很多经济学家表示，不宜过度解读平均工资数据，因为该数据只涵盖城镇就业人员，无法体现不同地区和行业之间的收入差别。

数据显示，金融业的平均工资最高，年平均工资达89,743元；而农、林、牧、渔业的平均工资最低，年平均工资仅为22,687元。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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