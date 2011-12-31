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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 08:15 BJT

北京2012年将上调最低工资标准

北京市政府表示，自2012年1月1日起，北京市最低月工资标准将上调至1,260元(200美元)，增长8.6%。北京并非首个宣布在2012年上调最低工资的城市。四川省上周将最低工资上调23%，江西省则宣布上调21.5%。地方媒体报导称，中国其他城市和省份也可能追随。路透

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