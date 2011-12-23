四川省和深圳市将提高最低工资标准

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透北京12月22日电---新华社周四报导称，四川省的最低工资将从2012年1月1日起上涨约23%。四川省的人口规模相当於德国。
新华社援引四川省人力资源和社会保障厅的说法报导称，四川省的月最低工资将上涨至800-1050元(130-170美元)之间。
报导称，深圳市计划明年1月调整最低工资标准，涨幅有望达到15%，届时深圳月最低工资将达到1,500元。
新华社援引人力资源和社会保障部官员的话报导称，中国21个省市自治区今年相继提高了最低工资标准，平均涨幅近22%。
人保部今年早些时候曾表示，预计中国的平均最低工资将在未来五年至少年均增长13%。
很多分析人士表示，不断上涨的工资说明，中国接近或已越过"刘易斯拐点"。该理论由经济学家阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)提出，即当农村剩余劳动力耗尽时，发展中国家劳动力的工资便开始大幅增加。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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