中国经济巨大转型将让西方零售商感到不安--利丰集团主席

人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透巴黎9月29日 - 香港利丰有限公司(0494.HK)集团主席冯国纶提醒称，中国向西方世界提供廉价消费品的角色将在未来几年终止，因国内消费和工人工资增加，带动通胀上升，并令西方市场零售商感到不安。
冯国纶在世界零售大会(World Retail Congress)上称，“30年来，中国把消费者物价维持在低位，像我们这样的企业享受到非常高的利润率。”
“当中国开始消费，印度紧随其后时，我预计会出现一轮物价涨势，利润率将受到挤压，”冯国纶表示。
他补充称，未来30年，中国和印度可能将增加逾10亿消费者，“对于零售业来说，既是机会也是威胁。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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