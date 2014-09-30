中国经济巨大转型将让西方零售商感到不安--利丰集团主席

路透巴黎9月29日 - 香港利丰有限公司(0494.HK)集团主席冯国纶提醒称，中国向西方世界提供廉价消费品的角色将在未来几年终止，因国内消费和工人工资增加，带动通胀上升，并令西方市场零售商感到不安。

冯国纶在世界零售大会(World Retail Congress)上称，“30年来，中国把消费者物价维持在低位，像我们这样的企业享受到非常高的利润率。”

“当中国开始消费，印度紧随其后时，我预计会出现一轮物价涨势，利润率将受到挤压，”冯国纶表示。

他补充称，未来30年，中国和印度可能将增加逾10亿消费者，“对于零售业来说，既是机会也是威胁。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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