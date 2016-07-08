习近平：当前中国经济运行基本平稳 继续实施积极财政政策和稳健货币政策

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京7月8日 - 中国国家主席习近平周五在京主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
新华社援引他的话称，中国经济基本面和社会大局基本稳定，金融市场运行总体平稳，但经济走势仍然分化，新旧发展动力的转换需要一个过程，新动力的成长势头正在加快。
“从趋势看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。”习近平称。
他强调，要以推进供给侧结构性改革为主线，有力、有度、有效落实好“三去一降一补”重点任务；引导好发展预期，用稳定的宏观经济政策稳定社会预期，用重大改革举措落地增强发展信心。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。