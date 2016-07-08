习近平：当前中国经济运行基本平稳 继续实施积极财政政策和稳健货币政策

路透北京7月8日 - 中国国家主席习近平周五在京主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

新华社援引他的话称，中国经济基本面和社会大局基本稳定，金融市场运行总体平稳，但经济走势仍然分化，新旧发展动力的转换需要一个过程，新动力的成长势头正在加快。

“从趋势看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。”习近平称。

他强调，要以推进供给侧结构性改革为主线，有力、有度、有效落实好“三去一降一补”重点任务；引导好发展预期，用稳定的宏观经济政策稳定社会预期，用重大改革举措落地增强发展信心。（完）