培育中国经济新动能须推动供给侧改革 坚持推进简政放权--新华

路透北京7月27日 - 新华社周三报导称，中国经济能否保持中高速增长、迈向中高端水平，动能转换尤为重要，需要新动能异军突起和传统动能转型，而培育新动能，必须着力推动供给侧结构性改革。

新华社发表第三篇“年中经济观察”称，培育新动能，要坚持培育产业新优势；坚持推进简政放权、放管结合、优化服务；并在根本上靠创新驱动。

文章称，当下的中国经济如同一辆油电混合动力汽车，一方面有传统产业和需求的“汽油”推动，另一方面有新经济的“新能源”驱动。双引擎、新动力正逐步形成，经济转型初见成效。

“但如果仔细观察，这辆汽车的动力短板仍然存在。”消费需求虽然蓬勃发展，但有效供给不足，供给结构不适应需求变化，供需错配仍然制约着有效需求的释放。

新经济尽管在支撑发展、保障就业、促进转型升级等方面发挥着越来越大的作用，但目前在规模上还难以与传统动能等量齐观。促进创业创新的体制机制、制度环境等仍有待进一步完善。

文章称，中央提出在适度扩大总需求的同时，从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性。

中央政治局会议已明确，要全面落实“三去一补一降”五大重点任务，通过有效的市场竞争，提高资源配置效率，实现优胜劣汰和产业重组，提升产能过剩行业集中度，积极推进科技创新，加快推进新旧动能转换。

文章称，为培育新动能要改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，加快推动服务业优质高效发展。要广泛运用物联网等新信息技术，促进不同领域融合发展，催生更多的新产业、新业态、新模式。

同时，必须坚持推进简政放权，加快转变政府职能、提高效能，营造公平竞争的市场环境和激励创新的制度环境，为创业创新清障搭台。

还要大力推进科技创新，着力突破重大关键核心技术，推进创新成果转化应用。要依靠创新驱动打造发展新引擎，培育新的经济增长点，实现经济保持中高速增长和产业迈向中高端水平“双目标”。

新华社周一、二连续发布两篇“年中经济观察”称，尽管中国经济上半年取得6.7%的中高速增长，但经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。面对挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激，否则功亏一篑、后患无穷。（完）