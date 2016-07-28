中国经济转型升级有长路要走 需加大创新支持力度简政放权--新华

路透北京7月28日 - 新华社周四表示，中国经济发展的着力点需要由速度转向结构，亟待通过转型升级来发掘新需求和引领新的发展方向，但转型升级还有很长的路要走，需加大对创新的支持力度，进一步简政放权。

新华社发布本周的第四篇当前经济形势系列述评称，中国经济发展仍面临重重困难和严峻挑战，上半年民间投资增速下滑至2.8%，稳增长任务艰巨；中小企业融资难融资贵问题依旧，实体经济的支撑仍需加强；知识产权保护力度不够，自主创新环境有待改善。

“种种迹象表明，中国经济转型升级还有很长的路要走，必须坚定信心，迎难而上，锐意改革，创新发展，打好转型升级攻坚战。”该述评称。

述评强调，转型升级需紧紧围绕供给侧结构性改革来进行，全面落实“三去一降一补”五大重点任务，通过有效的市场竞争，提高资源配置效率，实现优胜劣汰和产业重组。

还需加大创新支持力度，持续加大对新兴产业的扶持力度，为转型升级创造良好生态环境；需要进一步加大简政放权力度，减轻企业负担，不断提高企业效益。

述评称，中国经济正在经历的艰难转型，要适应发展变化、顺应发展规律，主动转变发展方式、寻求新的动力生成，推动中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

此前新华社已连发三篇述评，表示中国经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。面对中国经济下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激，否则功亏一篑、后患无穷。（完）