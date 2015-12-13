人民币汇率：中国推出新的汇率指数，避免市场过于关注人民币/美元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
有分析师认为，此举显示出中国央行有意将人民币汇率逐步转向一篮子货币体系，但也有人不同意此看法。
汇丰分析师在研究报告中称，“这不应看成中国央行正式的政策转变，例如像新加坡金管局一样采取特定的货币篮汇率机制。 ”
人民币兑美元即期 周五收盘大跌逾175点子，创逾四年新低，中间价亦连五日下跌续刷新逾四年低点。 这令交易员猜测，当局会允许人民币汇率下跌多少。(完)
(翻译 张明钧/杜明霞/张荻； 审校 徐文焰/王颖)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。