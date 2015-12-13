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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 07:35 BJT

人民币汇率：中国推出新的汇率指数，避免市场过于关注人民币/美元

有分析师认为，此举显示出中国央行有意将人民币汇率逐步转向一篮子货币体系，但也有人不同意此看法。

汇丰分析师在研究报告中称，“这不应看成中国央行正式的政策转变，例如像新加坡金管局一样采取特定的货币篮汇率机制。 ”

人民币兑美元即期 周五收盘大跌逾175点子，创逾四年新低，中间价亦连五日下跌续刷新逾四年低点。 这令交易员猜测，当局会允许人民币汇率下跌多少。(完)

(翻译 张明钧/杜明霞/张荻； 审校 徐文焰/王颖)

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