独家：中国将容忍人民币进一步下滑 留意贸易伙伴反应--消息（更新版）

2013年2月20日，图为中国央行总部大楼前的人行过街通道标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京/上海6月30日 - 知悉政策的消息人士表示，中国央行将容忍人民币兑美元汇率在2016年最低跌至6.8以支撑经济。这意味着今年人民币的跌幅将追平去年4.5%的纪录跌幅水平。

参与定期政策讨论的官方经济学家和顾问表示，目前人民币汇价已经处在逾五年低位，因此中国央行将会确保未来的人民币贬值是渐进的，避免引发类似今年早些时候令经济受到冲击的资本外流，同时也免于招致美国等贸易伙伴国的批评。

可望成为美国共和党总统候选人的特朗普已经注意到了中国。他周三曾表示，若在11月的总统选举中获胜，将指示财政部把中国认定为汇率操纵国。

中国人民银行不直接向分析师和顾问们通报政策情况，但他们定期与央行官员见面和互动，并提供政策建议。他们表示，央行将容忍人民币兑美元在今年进一步走软至6.7-6.8。

“中国央行愿意让人民币贬值，只要贬值预期受控就行，”政府一位经济学家称，但由于事涉敏感，要求匿名。

“英国公投退欧是个巨大的震撼。市场可能将动荡一阵子。”

去年8月中国意外让人民币一次贬值近2%，令全球市场动荡不已，因人们担心中国经济状况较中国政府所说的更糟，并引发大量资本外流，因投资者寻求海外避险。

其他新兴市场货币亦下挫，但在亚洲主要货币之中，人民币兑美元今年表现最为疲弱。

路透报导发出后，人民币兑美元最低跌至6.6549，接近周一触及的五年半盘中低点。汇市交易员称，国有银行疑似抛售美元进行了干预。

中国央行随后表示，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础。

央行网站刊登的公告指出，近日少数媒体连续发布有关人民币汇率的不实消息，在关键时点误导舆论，扰乱外汇市场正常运行秩序，客观上助长了一些市场投机力量做空人民币；央行对这种行为表示严厉谴责。

**贸易关系**

外汇交易员称，美元走强以及中国经济成长疲弱，为人民币贬值提供合理性。2015年中国经济成长率触及25年低点。

人民币去年8月一次性贬值，以及今年1月急跌后，投资者和贸易伙伴国将对人民币大幅走贬提高警觉。分析师指称今年1月的人民币贬值是由中国央行引导的。

过去十年，中国还面临西方议员的批评，称中国阻止人民币升值。

本月稍早，美国财长雅各布•卢称，如果人民币只是一味下跌，久而久之会“有问题”。特朗普曾表示，如果他当选，将会在与中国的贸易争端方面采取强硬立场。

他周三称，“很早以前就应该”给中国贴上操纵汇率的标签了。

中国国务院总理李克强重申，中国无意通过竞争性货币贬值来刺激出口。中国外交部周三表示，人民币汇率不是造成中美贸易不平衡的原因。

但消息人士承认，人民币大幅贬值存在外交上的风险。

“如果中国允许人民币大幅贬值，来自美国的压力可能增大，”一位政府消息人士说。

根据联合国贸易与就业会议的数据显示，去年中国在全球出口中所占比重由2014年的12.3%升至13.8%。这是美国在1968年曾经占到的比重，此后任何国家一直都望尘莫及。因此人民币汇率成为其它出口国家的风向标，也让一些人感到担心。

“我们担心人民币以多快的速度贬值，进而也担心韩元追随其贬值的速度，”韩国企划财政部一位官员说。韩国在纺织、电子、石化等领域是中国出口的主要竞争对手。

但一位了解日本汇率外交政策的人士则没有那么担心，称考虑到美元走强，人民币贬值似乎也无可厚非。

“我认为日本对此没有太多可抱怨的，”这位官员说。尽管日本在电子和重型机械等领域和中国存在竞争，但日本政府自己在汇率问题上也进退两难，不知如何抑制上周英国退欧公投之后日圆的大幅升值。

**市场的力量**

商务部的一位研究员称，“我们应逐步让市场力量发挥更大的作用。市场认为人民币承压，所以我们的汇率政策应该顺应这个趋势。”

凯投宏观(Capital Economics)中国经济学家Julian Evans-Pritchard在报告中称，人民币大幅下跌可能“再度引发对贬值的担忧，并导致资本加速外逃。”

但他并称，中国央行希望避免出现“恐慌”，必要时将进行干预来稳定汇率。

分析师表示，今年以来央行在引导人民币汇率下跌，在美元疲软时钉住美元，在美元上涨时则钉住一篮子货币。

汇率形成机制让央行有更多的空间允许人民币兑美元双向波动，防止对人民币的单向押注。(完)