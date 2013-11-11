中国学生的“美国留学梦”

特别报道：英国政府何以将银行业对退欧的担忧当耳旁风？
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路透香港11月7日（记者 李楠） -在美国大学的留学生里，中国学生数量最多，而且还在增加，家长花费大量金钱让子女在美国接受教育，为今后在职业和社交方面的成功铺路。
对于一些家长而言，海外留学也是子女借以避开竞争激烈的中国高考的途径之一。
“我们也不知道对不对，反正我们觉得去美国受教育要比大陆好点儿，”北京一位姓赵的母亲说道。
中国学生考大学的压力很大，而且经济放缓导致就业前景更加不妙，也引发担忧。
教育当局称，今年中国大学毕业生数量接近700万，创造了记录，比去年多19万，这加剧了就业压力。
为了去美国留学，17岁的李士元5月开始不再去高中上课。
他的父母给了他三个选择：留在家乡山东、去天津以及去海外留学。山东的高考竞争非常激烈，而天津学生考入重点大学的比例居于全国前列。
他前往北京参加三个美国大学考试培训课程，包括SAT和托福。
为了争取更高的分数，他这个月第二次参加了SAT考试，并计划12月参加香港的考试。
“比高中好多了，高中老师施加的心理负担压力太大了，”李士元说道。
他上这些培训课花费了10万元，大约是中国城镇居民年度人均可支配收入的五倍。
“在家庭条件允许的情况下，我觉得还是希望孩子到国外去读大学，能学到点东西。”陪儿子前往香港的律师李学宗（音）说道。
总部位于美国的国际教育协会称，2011/12学年，在美国大学读书的中国留学生接近20万，差不多是排名第二的印度留学生数量的两倍。
该协会数据显示，大多数中国留学生在美攻读硕士学位，但2011/12学年读本科的中国留学生数量增加了近三分之一，达至7.5万左右。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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