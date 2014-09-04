高考招生制度改革方案公布 高中不再分文理--教育部

路透北京9月4日 - 中国国务院出台关于深化考试招生制度改革的实施意见。中国网周四刊登实施意见全文称，将启动高考综合改革试点，高中将不再分文理科，试点今年首先从上海和浙江两地展开，从2014年秋季新入学的高一学生开始实施。

实施意见并称，要大幅减少、严格控制考试加分项目，2015年起取消体育、艺术等特长生加分项目，确有必要保留的加分项目，应合理设置加分分值；并自2015年起增加使用全国统一命题试卷的省份。

国务院表示，保持统一高考的语文、数学、外语科目不变、分值不变，不分文理科，外语科目提供两次考试机会；计入总成绩的高中学业水平考试科目，则由考生根据报考高校要求和自身特长，在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中自主选择。

也即是说，未来高考总成绩“等于”，全国统一高考的语数外（外语可考两次），“加上”三门高中学业水平考试成绩（14门随学随考，学生从史、地、政、理、化、生中自选三门成绩计入总分）。

教育部副部长杜玉波在国新办新闻发布会上表示，高考改革将按照统筹规划、试点先行、分步实施、有序推进的原则，选择条件比较成熟的上海市和浙江省先行试点。

“这次试点主要探索的内容，就是探索依据统一高考成绩、依据高中学业水平考试成绩，参考学生综合素质评价的多元录取机制。这种探索的目的就是想破解‘唯分数论’、‘一考定终身’的问题，”他说。

实施意见表示，将完善高中学业水平考试 创造条件为有需要的学生提供同一科目参加两次考试的机会。2014年出台完善高中学业水平考试的指导意见。

同时，严控自主招生规模，2015年起推行自主招生安排在全国统一高考后进行；并建立招生问责制，2015年起由校长签发录取通知书，对录取结果负责。

国务院称，要继续实施支援中西部地区招生协作计划，在东部地区高校安排专门招生名额面向中西部地区招生；2017年录取率最低省份与全国平均水平的差距从2013年的6个百分点缩小至4个百分点以内。

此外，还要推进九年义务教育均衡发展，完善义务教育免试就近入学的具体办法，试行学区制和九年一贯对口招生；加快推进高职院校分类考试，高职院校考试招生与普通高校相对分开，2015年通过分类考试录取的学生占高职院校招生总数的一半左右，2017年成为主渠道。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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