证监会批准大商所上市鸡蛋期货合约

路透北京/上海9月27日 - 中国证监会发言人周五表示，证监会已批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约。

该发言人在每周新闻例会上称，鸡蛋期货上市有利于完善鸡蛋价格体系，保持市场平稳运行。不过其未透露具体上市时间，仅表示大商所将根据市场状况和各项准备工作的进展，适时挂牌鸡蛋期货合约。

大商所网站此前披露的初步方案显示，鸡蛋期货合约交易单位为每手5吨，最低交易保证金为合约价值的5%。

有市场人士此前曾表示，鸡蛋合约的推出可以与大商所现有的玉米和豆粕等品种形成一定的套利关系，有助于产业链企业充分利用期货市场指导生产经营。

2012年中国鸡蛋年产量约2,430万吨，近五年平均市场规模为1,856亿元人民币，已连续28年保持世界第一。鸡蛋产业链覆盖范围广泛，但近年来鸡蛋价格波动较为剧烈，对养殖户和批发商影响较大，而行业整体规模化和规范化程度也有待提高。（完）

(发稿 丁琦/张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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