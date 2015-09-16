《独家新闻》中国试图以更低出价与德国争夺埃及潜艇订单

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡/开罗9月16日 - 两名行业消息人士向路透表示，中国正试图以低于德国的报价向埃及出售两艘潜艇。中国正寻求将其武器出口扩大至传统的亚洲客户之外。

上述消息人士称，中国已寻求通过更低出价以及为其在亚洲的武器出口提供富有吸引力的出口信贷条款来与西方潜艇制造商竞争。中国迄今已赢得了巴基斯坦和孟加拉国的潜艇订单。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）3月称，中国已取代德国成为全球第三大武器出口国，但中国近70%的武器出口都流向了巴基斯坦、孟加拉国和缅甸。

埃及军方的一位消息人士称，中国已提出向埃及出售潜艇。

“我们正在研究，但这不是一个容易的决定，”该消息人士称。因未授权向媒体发言，该消息人士拒绝提供细节，且不愿具名。

埃及军方发言人称，他没有关于此事的“官方细节”。中国国防部没有回应置评请求。

两名行业知情人士称，埃及在2011年向德国蒂森-克虏伯海洋系统公司（TKMS） 订购两艘潜艇后，想再购进另两艘潜艇。埃及向TKMS订购的两艘舰艇定于2017年交付。上述两名知情人士称，TMKS一直与埃及商谈另两艘潜艇的事宜。

TMKS拒绝置评，德国经济部称，已批准为埃及建造另两艘潜艇。

上述两名行业消息人士称，中国已请埃及考虑中国较新的潜艇作为成本更低的替代选择，并称他们不了解中国提供的潜艇类型或者精确的价格条款。

“（中埃两国）肯定在谈潜艇，即使埃及已与德国就另两艘潜艇接触好一阵了，”其中一名行业消息人士称。

中国的潜艇由中国船舶重工集团公司旗下武昌船舶重工集团有限公司建造。两家公司均未回应置评请求。（完）