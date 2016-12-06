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中国财经 | 2016年 12月 6日 星期二 15:11 BJT

中国和埃及签署双边本币互换协议 规模180亿元人民币/470亿埃及镑

路透北京12月6日 - 中国央行周二称，今日与埃及中央银行签署双边本币互换协议，规模为180亿元人民币/470亿埃及镑。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在中国央行网站的新闻稿称，签署该协议旨在便利双边贸易和投资，维护两国金融稳定。（完）

欲览详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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