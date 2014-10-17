博客：信息技术将助中国缩小城乡医疗鸿沟

记者 Adam Jourdan

刘春明今年7月在江西省泰和县遭遇车祸，腹部受到严重创伤。不过，他的治疗有幸得到身处1,000公里之外医疗专家的远程指导，他最终躲过一劫。

在杭州的中心“手术室”，医生们借助实时视频和能够共享病人信息的软件系统，对48岁的刘春明的伤情进行了诊断，并指导了现场的治疗工作。

刘春明的病例反映出数字医疗或电子医疗(eHealth)的兴起。中国已经完成越来越多的远程医疗病例，这在一定程度上弥合了大城市和农村在医疗服务能力上的鸿沟。

这也为科技企业提供了价值数以十亿美元计的商机。

“没有远程医疗技术，我真不知道会怎样，”刘春明在泰和县下坑村接受路透电话采访时说道。他的身体已经恢复。

在欧美等发达国家，电子病历和远程医疗已经得到广泛应用，但是中国市场的庞大规模为科技企业提供了巨大商机，而对于医生来讲则是一大挑战。有医生称中国在远程医疗方面还很落后。

根据咨询企业理实国际的数据，中国卫生保健管理行业每年以近40%的速度在增长，未来五年产值将达到380亿美元。

中国正在进行医疗改革，科技将在其中发挥越来越重要的作用。

“远程医疗技术的话比较适合我们国家的国情，因为我们国家幅员广阔，城乡还是有差别的，医疗资源相对不是很均衡，”负责杭州一家医院远程医疗项目的严建华表示。这个项目挽救了刘春明的生命。

杭州的这家中心手术室配备了思科(CSCO.O)、戴尔和索尼(6758.T)等全球科技巨擘提供的设备。这里的医生为中国大约160家医院提供远程医疗服务。

中国数字医疗变革或代价不菲。专家预计，引进病例计算机管理系统、开发医患互动软件和装配全国网络是一笔价值数以十亿美元计的大单。

民间投资者和大型企业正在向这个行业投资，根据数据分析企业IDC的数据，到2017年，仅在中国医疗IT市场的投资预计将翻番至340亿元（56亿美元）左右。

普华永道中国生命科学部门负责人Mark Gilbraith称，“考虑到中国的人口特征和这个市场的发展趋势，很多人都对此很感兴趣；大家都试图进来，尽可能争夺更大的市场份额。”他还指出，智能手机在中国的应用、人口老龄化和慢性病高发等因素正在推动医疗保健科技的应用。

中兴通讯公共事务解决方案部门主管许瑞雪（音）表示，中国尚未建立病人数据的集中化信息系统，医疗资源分配不均、病人挂号、预约和付费等方面的问题，都为科技的应用提供了空间。中国计划到明年建立起覆盖四分之三人口的电子健康档案。

“信息技术在解决这些挑战上能够发挥重要作用，”许瑞雪说道。她并表示，中兴通讯正扩大在医院信息系统和远程医疗方面的业务。

其他公司也在推进相关尝试，包括存储和共享信息的医疗保健“云”服务，可进行自我诊断的在线医院，以及远程医疗和移动医疗应用。