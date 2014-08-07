特写：有前景的中国养老产业更需要实实在在的“钱”景支撑

作者 沈燕

路透北京8月7日 - 距离中国北京市区数十公里外的昌平坐落着一家北京千禾养老公寓，这个开业一年多的老年公寓已经入住了100多位平均年龄在70-80岁左右的老人。

尽管8月份北京夏日午后的阳光依然刺眼，但院子里的座椅上仍有三三两两的老人安详地享受着阳光浴，还在部分老人被多功能厅正在播放着一部年代久远的战争题材电影所吸引。

他们中间有的能够生活自理，也有一些已经失智和失障，这个没有喧嚣，充满宁静的地方，也似乎让每个到访者看到了自己的未来。

数据显示，从2011年到2015年，中国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%。未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。

“未富先老”的现实，人口红利的消失不仅深刻地影响着中国经济，也凸显中国养老问题的严竣。

不过，对于嗅觉灵敏的生意人，显然也从中看到了掘金机会，尤其是近两年中国对养老产业出台一系列扶持政策，鼓励民间资本社会资金进入养老产业。

2011年国务院发布中国老龄事业发展“十二五”规划，2013年出台国务院关于加快发展养老服务业的若干意见等，鼓励民间资本进入养老产业发展，明确提出“十二五”期间，新增各类养老床位342万张。

**还需政策“钱”景支撑**

尽管有明确的政策支持，但对已投身和将要投身养老领域的民间资金而言，建设”非营利性“的养老机构并不现实，追求适度稳定的投资回报才是吸引这些资金进入的最终目的。

据北京千顺养老投资顾问有限责任公司总裁陈岭之介绍，在北京市投资养老机构所能获得的政策支持包括两个方面，一方面是投资可以得到政府的资金补助，另一方面每个养老床位能够获得300-500元人民币的财政补贴。同时在用水用电等方面可能享受民用水电的价格。

但她提到，尽管有政策支持，但从最终的落实看，真正能够获得财政补助的只有公立养老机构，对于商业资本运作的养老机构只能享受到床位的补贴和水电的优惠。

”目前有意涉足养老领域的机构有很多，而前期投入也很大，要想获利就必须有一定的规模，保证一定的入住率，那些经营好的也能有20%甚至30%左右的利润回报，但更多的只能依靠政府对床位的补贴。“陈岭之称。

在目前现有的全国4万多家社会养老机构中，公办养老机构约有3.15万家。但不少公办养老机构存在效率较低，管理不善等问题。

千禾养老公寓总经理韩玉晶就提到，养老机构最大的投入就是基础设施包括房租、人工等，其位于昌平的养老公寓有前后两栋三层楼，一年租金数百万元，虽然房租一签十年，但每年都会有一定涨幅，目前该养老院尚未盈利。

国务院出台的意见也明确提出，开展公办养老机构改制试点，有条件的地方可以积极稳妥地把专门面向社会提供经营性服务的公办养老机构转制成为企业，完善法人治理结构。政府投资兴办的养老床位应逐步通过公建民营等方式管理运营，积极鼓励民间资本通过委托管理等方式，运营公有产权的养老服务设施。

另一位准备投资养老机构的陈先生就坦言，发展养老产业如果不与金融资本结合是不会有前途的，也很难吸引更多资金介入。

“那些很多借建养老机构的名义拿地的机构如果单纯做养老肯定撑不下去，号称要建几千张养老床位的，只能在这些商业地产中拿出一部分建养老公寓，通过其它的途径来弥补这部分的损失。”他称。

此外，观念问题以及经济实力都决定了中国养老机构入住率的高低。金融养老、以房养老这些在国外较为普遍的养老模式，在中国才刚刚起步。

“中国的养老业还只是起步，有很多都是在探索中，不过对于老年人而言，养老院的好坏除硬件设施外，更重要的是软件服务，让老人的晚年过得有尊严，这种口口相传的宣传远远胜过语言华丽的广告词。”韩玉晶称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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